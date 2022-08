Nouveau dessin animé Pokémon en avant-première aux Championnats du Monde Pokémon, puis sortie sur Netflix en septembre 2022

Londres, Royaume-Uni, le 9 août 2022. Aujourd’hui, The Pokémon Company International a révélé un nouveau dessin animé spécial « Pokémon : Les chroniques d’Arceus » inspiré du renommé jeu vidéo Légendes Pokémon : Arceus, et qui suit Sacha, Pikachu et ses amis dans une aventure passionnante dans la région de Sinnoh.

La version anglaise de « Pokémon : Les chroniques d’Arceus » sera diffusée en avant-première lors des Championnats du Monde Pokémon 2022 à Londres, aux environs de 18h BST (UTC+1), le 19 août 2022 ; des places assises seront disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi. Après les Championnats du Monde Pokémon 2022, les fans du monde entier (sauf l’Asie) pourront regarder « Pokémon : Les chroniques d’Arceus » en exclusivité sur Netflix, dès le 23 septembre 2022.

En prévision de l’avant-première de « Pokémon : Les chroniques d’Arceus », The Pokémon Company International propose aux fans un aperçu du dessin animé spécial en révélant des images et un synopsis officiel, ainsi qu’une bande-annonce qui sera présentée sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon :

Synopsis de « Pokémon : Les chroniques d’Arceus » :

Une visite de la région de Sinnoh se transforme en une aventure risquée lors de laquelle Sacha, Pikachu et ses amis joignent leurs forces à de puissants Pokémon pour affronter une menace imminente. Lorsque Sacha, Goh et Aurore reçoivent un message mystérieux du Pokémon fabuleux Arceus, ils retrouvent Pierre, et se dirigent vers le Mont Couronné pour enquêter. Ils y trouvent un féroce Heatran et les commandants de la Team Galaxie déterminés à retrouver leur chef disparu en ouvrant un portail entre les dimensions. Avec un trio de Pokémon légendaires et la Maîtresse de Sinnoh, Cynthia, à leurs côtés, nos héros ont beaucoup d’aide, mais ils en auront bien besoin pour sauver Sinnoh de la destruction.