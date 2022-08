Chloé, une résidente du monde des Ténèbres, découvre l’amour interdite qui transcende les Espèces dans une école de classe. Dark Fantasy X l’amour scolaire arrive sur Nintendo Switch !!

・Ajout de nouvelle langue. L’édition Switch propose une option de langue interchangeable. Outre le texte japonais, les joueurs peuvent changer la langue d’affichage en anglais. (Les voix sont disponibles en Japonais uniquement)

Démo : Dans la version démo, il est possible de débloquer le premier chapitre de chaque personnage. (Les sauvegardes ne peuvent pas être transférées aux jeux original).

◆ Introduction du Monde

■ Le monde ou vive les Résidents des ténèbres

Un monde où seuls les monstres des ténèbres vives.

Le soleil ne monte jamais, les habitants vive leurs vies quand la lune monte et dormes quand elle descend

■ A propos de la hiérarchie

Il existe une « hiérarchie des ténèbres »

L’espèce la plus haute est celles des sirènes, puis des vampires et des hauts démons.

Les classes supérieures peuvent utiliser « l’ordres d’obéissance » sur les classes inferieures qui ne peuvent pas désobéir. La classe la plus basse est celle des zombies.

■ La prestigieuse écoles de notre héroïne

L’école Alderic n’accepte que des élites, et les étudiants vivent dans des dortoirs.

Par ordre du Proviseur, « l’ordres d’obéissance » est interdit…

◆ Sommaire

L’héroïne, Chloé (prénom modifiable), vivait dans un village isolé et entouré de grillages. Elle avait l’impression d’être enfermée dans une cage.Les seuls habitants de son village étaient des zombies, et elle ne faisait pas exception.

Mis à part que beaucoup de personnes de son entourage avaient préféré se suicider plutôt que de se voir vieillir, elle menait une vie plutôt paisible. Un jour cependant…….

Alors que Chloé espérait voir le monde extérieur, elle reçoit une invitation à intégrer une école prestigieuse et hétéroclite que seuls les plus talentueux et les plus doués des élèves pouvaient rejoindre.

Loup-garou, homme invisible, vampire, momie…

La vie scolaire promet d’être trépidante avec ces charmants élèves originaires des différentes régions du monde des Ténèbres !

Là-bas, Chloé goûtera au fruit défendu, en découvrant un amour qui transcende toutes les conventions sociales.

◆ Personages

Shiba cv. Takashi Kondo

ESPÈCE : Loup-garou

Sympathique et bon vivant, il adore jouer des tours aux autres.

Sans lui, la classe ne serait pas la même ! Il a son style et essaye toujours de paraître cool, mais en réalité… ?

« J’peux pas continuer comme ça. À ce rythme, je ne pourrais jamais être fier de mes origines. »

Nagi cv. Shun Horie

ESPÈCE : Homme invisible

C’est le garçon le plus doué et gentil de la classe. Il est beau mais plutôt calme et introverti. Ses expressions en révèlent parfois une facette insoupçonnée.

« Est-ce que tu pourras me laisser une place dans ta mémoire ? »

Ray cv. Kazuyuki Okitsu

ESPÈCE : Vampire

Arrogant et naïf, il voue un culte à son rang, l’un des plus élevés. Il a un fort intérêt pour la beauté et, de ce fait, est particulièrement intrigué par l’héroïne.

« Je suis d’humeur massacrante. Laisse-moi boire ton sang. »

Natsume cv. Toshiyuki Toyonaga

ESPÈCE : Momie

Bien qu’il soit réservé et qu’il prenne souvent ses distances avec le reste de la classe, il ne passe jamais inaperçu. Momie de rang inférieur, il est pourtant intelligent et a beaucoup de grâce. Un étrange personnage à la personnalité complexe.

« Si tu restes sage, tu auras le droit à un traitement de faveur. »

【Héroïne】

Chloé cv. Sans doublage (prénom modifiable)

ESPÈCE : Zombie

Une jeune zombie très curieuse. Ayant vécu dans un village isolé, elle n’est pas familière avec la hiérarchie des espèces. Aspirant au monde extérieur, elle s’intéresse à une école prestigieuse fréquentée par d’autres espèces.

« Alors que la voix d’une sirène ne pose aucun problème, pour le cœur d’une zombie, ça serait différent ? »

<Histoire>

<Contenu disponible uniquement sur Nintendo Switch™ !>

・Doublage intégral par un casting exceptionnel de doubleurs !

La vie scolaire trépidante qui attend les différents élèves du monde des Ténèbres sera pimentée par les voix de Takashi Kondō, Shun Horie, Kazuyuki Okitsu et Toshiyuki Toyonaga.

・ Navigation facilitée avec la Nintendo Switch™ !

Grâce à son écran tactile, il est désormais plus facile de profiter du jeu avec le système de chargement et de sauvegarde rapide.

・Choix de la langue !

Textes disponibles en français, allemand, anglais ou japonais.

* Ce jeu est un visual novel romantique.