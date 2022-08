Made in Abyss : Binary Star Falling into Darknes, le jeu vidéo basé sur la série animée Made in Abyss, sort dans moins d’un mois dans le monde entier (le 1er septembre au Japon, et le 2 septembre en Europe et en Amérique du Nord).

La bande-annonce commence par présenter les différents personnages que vous rencontrerez dans le jeu :

Personnage Canon



Mitty (doublage par Monica Rial)

Nanachi (doublage par Brittney Karbowski)

Bondrewd (doublage par David Harbold)

Meinya (doublage par Juliet Simmons)

Prushka (doublage par Avery Smithhart)

Mio (doublage par Melissa Molano)

Lyza (doublage par Shelley Calene-Black)

Personnage inédit



Tiare (doublage par Chaney Moore)

Dorothea (doublage par Hilary Haag)

Raul (doublage par Margaret McDonald)

Detchuanga (doublage par Adam Gibbs)