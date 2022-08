PARIS, le 10 août 2022 – SQUARE ENIX® a annoncé qu’une démo gratuite de The DioField Chronicle™ était disponible sur PlayStation®5 (PS5™) PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et PC via Steam®. Les joueurs peuvent désormais découvrir ce tout nouveau RPG stratégique qui les plongera dans une épopée mêlant guerre et honneur. Toute la progression effectuée dans la démo, notamment les données de sauvegarde, la progression dans le jeu et les niveaux des personnages, pourra être transférée vers le jeu complet à son lancement, le 22 septembre.

Cette démo gratuite de The DioField Chronicle peut désormais être téléchargée sur toutes les plateformes. La démo commence lorsque que l’île de DioField se retrouve plongée dans une période de troubles provoquées par la montée en puissance de factions belliqueuses et l’essor de la magie moderne. Les joueurs peuvent explorer le jeu jusqu’à la fin du premier chapitre de la campagne et prendre part à des combats stratégiques riches en action aux commandes d’une escouade composée de différents types d’unités ; dotée chacune d’un rôle spécifique sur le champ de bataille. Les joueurs pourront découvrir le début de l’aventure en compagnie des Renards bleus, élaborer des stratégies et découvrir un tout nouveau système de combat stratégique en temps réel appelé « Real Time Tactical Battle » (RTTB).

The DioField Chronicle est porté par un scénario sombre et immersif créé par une équipe de développement pleine de talent. Les personnages originaux ont été conçus par Taiki (Lord of Vermilion III, IV), les concept arts sont signées par Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY XIII), et la musique est magnifiquement orchestrée par les compositeurs Ramin Djawadi et Brandon Campbell, connus dans le monde entier pour leur travail sur Game of Thrones.

Les précommandes sont ouvertes sur PS5™, PS4™, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™, et PC sur Steam®. Une Édition collector est également disponible en précommande, en quantité limitée, exclusivement sur la boutique SQUARE ENIX. Elle est composée de l’Édition standard du jeu au format physique et du coffret collector, qui inclut le jeu de société The DioField Chronicle et un lot de quatre pin’s : https://sqex.link/3w6a.

À propos de The DioField Chronicle

The DioField Chronicle se déroule dans un magnifique monde original où se rencontrent des éléments de fantasy, médiévaux et modernes. Sous le règne de la dynastie Shaytham, le Royaume d’Alletain a connu deux siècles de paix sur l’île de DioField. Soudainement, il est catapulté dans une époque faite d’incertitude par la montée des pouvoirs belliqueux et de la magie moderne. Le Royaume d’Alletain regorge de jade, un minerai prisé pour son rôle en tant qu’ingrédient de base pour la magie et la sorcellerie, et l’Empire et l’Alliance tournent inévitablement leur regard vers l’île. Les joueurs prendront le contrôle d’un groupe de mercenaires d’élites qui s’appellent les « Renards bleus », mais au bout du compte, leur nom sera-t-il associé à l’espoir, ou à la plus sombre des tragédies ?