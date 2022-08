Saint-Ouen, France – 10 août 2022 : FunStock, PQube, le développeur BeXide et Just For Games ont le plaisir d’annoncer la sortie dans moins d’un mois d’une édition physique « Day One » pour Super Bullet Break, disponible sur Nintendo Switch et Playstation 4 dès le 2 septembre 2022.

Des combats hauts en couleurs vous attendent ! Choisissez vos « bullets » et affrontez d’adorables filles dans des batailles stratégiques !

L’édition Day One de Super Bullet Break contient un livre d’art à la couverture souple, rangé avec le jeu en édition physique dans un une boîte cartonnée.

Super Bullet Break – Day One Edition sera disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 4 le 2 septembre 2022.

À propos de Super Bullet Break :

Super Bullet Break est un deck builder de stratégie unique en son genre rempli d’un groupe déchainé de personnages mignons et colorés – les « Bullets » – chacun d’entre eux unique à sa manière. Sauvez les jeux en ligne de la destruction totale dans un monde où les jeux multijoueurs en ligne ont été pris en charge par une IA véreuse ! Pourrez-vous sauver le monde, vaincre les ennemis dans des batailles stratégiques au tour par tour et battre Super Bullet Break ?

Caractéristiques principales :

Collectez plus de 160 Bullets

Pas une fille ne ressemble à une autre fille ! Apprenez à connaître les Bullets que vous collectez en cours de route, toutes dotées d’illustrations et de designs de personnages originaux, et construisez l’équipe parfaite. Rassemblez une grande variété d’objets et de Bullets pour les faire fonctionner ensemble à votre avantage ! Du commun au légendaire, de l’actif au passif, chaque élément vous sera utile à sa manière.

Jouez le rôle d’Akari, Hikaru ou Sumire ! Chacune d’elles a des fonctionnalités différentes et peut être un avantage pour vous en fonction de votre style de jeu. Préférez-vous un style de jeu stable ou vaincre vos ennemis avec des combos techniques ? Super Bullet Break a un personnage pour chaque type de joueur.

7 cartes de jeu uniques

De Seasons of Love à The Aquarhythm Deep et Phoenix Gunner, chacune des 7 cartes de jeu a été inspirée par les genres de jeux classiques, des simulations de rencontres aux jeux de rythme et aux Dungeon Crawlers.

Bien qu'inspiré des jeux de gacha classiques, Super Bullet Break en supprime les microtransactions ! Achetez des objets dans la boutique avec de la monnaie en jeu, recevez-les en récompense de combats gagnés ou trouvez-les dans les coffres au trésor dispersés sur la carte pour améliorer votre deck ! Super Bullet Break c'est de la stratégie après tout… et un peu de chance aussi. Avec votre personnage déterminant votre deck de départ, c'est maintenant à vous de prendre le risque d'échanger des cartouches, de trouver des objets et d'explorer des Bullets. Améliorez votre stratégie à chaque rediffusion !