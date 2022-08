Cela fait maintenant plusieurs mois que le programme « jeux à l’essai » propose ponctuellement des jeux gratuitement pendant une durée limitée, le dernier arrivé du programme vient d’être annoncé sur le compte twitter de Nintendo et sera disponible dès la semaine prochaine (le jeudi 18 août).

Il s’agit de Ys VIII: Lacrimosa of DANA et vous pouvez déjà pré-charger le jeu à l’essai via sa fiche en cliquant ici !

Les abonnés Nintendo Switch Online vont bientôt pouvoir essayer gratuitement Ys VIII: Lacrimosa of DANA via l'offre Jeux à l'essai ! Téléchargez-le maintenant pour jouer dès le 18/08 : https://t.co/eIqC74rb02 pic.twitter.com/R9Y8u0VESY — Nintendo France (@NintendoFrance) August 11, 2022

Si jamais vous souhaitez vous faire une idée plus précise du jeu, n’hésitez pas à relire l’avis de Cooky juste là et sinon vous aurez une petite semaine pour vous faire une idée, joy-cons en mains !