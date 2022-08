Hogwarts Legacy: l’héritage de Poudlard a été reporté à 2023 comme vient de l’annoncer Warner Bros. Games et Avalanche Software.

Il était initialement prévu pour ces vacances de cet hiver. La sortie de Hogwarts Legacy aura lieu le 10 février 2023. Cependant, nous n’avons pas de date exacte pour la version Nintendo Switch. L’équipe affirme qu’elle fera savoir aux fans quand le jeu apparaîtra sur la console de Nintendo « bientôt ». Concernant le retard, il a été expliqué que plus de temps était nécessaire « pour offrir la meilleure expérience de jeu possible. »

L’héritage de Poudlard est un RPG d’action immersif et ouvert qui se déroule dans le monde présenté pour la première fois dans les livres de Harry Potter. Embarquez pour un voyage à travers des lieux familiers et nouveaux, explorez et découvrez des bêtes fantastiques, personnalisez votre personnage et fabriquez des potions, maîtrisez les sorts, améliorez vos talents et devenez le sorcier que vous voulez être.

Découvrez Poudlard dans les années 1800. Votre personnage est un étudiant qui détient la clé d’un ancien secret qui menace de déchirer le monde des sorciers. Découvrez la sensation de vivre à Poudlard en vous faisant des alliés, en combattant les sorciers noirs et en décidant finalement du sort du monde des sorciers. Votre héritage est ce que vous en faites. Vivez le non-écrit.