Prends ton envol et réunis un monde fragmenté dans ce metroidvania étonnamment plein de tendresse ! Aide Iko à s’aventurer à travers de magnifiques îles peintes artisanalement, à recevoir des lettres de la part de personnages excentriques ainsi qu’à affronter de puissants et monstrueux adversaires.

L’éditeur Armor Games Studios et le développeur Kyle Thompson ont annoncé qu’ils allaient sortir Islets sur la console hybride de Nintendo. Nous avons également une date de sortie finale du 24 août 2022.

Islets est un titre Metroidvania rempli d’un gameplay d’action et d’aventure. Vous endosserez le rôle d’Iko, une « souris courageuse qui a l’ambition de partir explorer un ciel rempli d’îles flottantes éparses et de communautés isolées les unes des autres après que la terre ait été fracturée par un incident mystérieux il y a de nombreuses années. » « Je suis tellement excité à l’idée qu’Islets sorte enfin après deux ans de développement », a déclaré Thompson à propos de son prochain jeu. « J’ai entrepris de créer un monde charmant, plein de secrets et de personnages étranges, et j’ai hâte que les gens puissent enfin les rencontrer. »

Iko est un guerrier en herbe plein d’espoir qui explore ciel et terre pour réunir une série d’îles flottantes. À bord de son vaisseau branlant, il doit voyager d’île en île pour réactiver le noyau magnétique de chacune d’entre elles tout en affrontant les adversaires qui se dressent sur sa route. Islets est un metroidvania étonnamment plein de tendresse dans lequel tu établiras des liens avec les gens qui t’entourent. En réunissant les îles et en devenant ami avec des personnages attachants, le monde s’agrandit et révèle de nouvelles parties de chaque zone qu’Iko peut alors explorer. Fouille les moindres recoins afin de récupérer les multiples améliorations cachées dans ce monde et relève ses innombrables défis secrets ! Il y a aussi un guide qui pourra te faire visiter, mais prends garde. Il a un comportement vraiment étrange…

Connecte les îles telles les pièces d’un puzzle afin de découvrir de nouvelles façons d’explorer les zones déjà visitées et de réunir le vaste monde qui t’entoure.

Affronte d’impitoyables pirates de l’air et des monstres terrifiants lors de combats de boss épiques.

Découvre des améliorations qui t’aideront durant ton périple en terminant des défis et perce les multiples secrets des îles.

Lie-toi d’amitié avec tout un éventail de personnages attachants, dont un camarade guerrier prétentieux, une grenouille anormalement amicale et bien d’autres.

Plonge dans un monde éblouissant aux graphismes artisanaux et découvre des environnements luxuriants débordants de vie.