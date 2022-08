Le site d’information japonais Nikkei a eu le plaisir de s’entretenir avec le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, à propos de la pénurie mondiale de puces et de la pandémie qui a poussé les entreprises technologiques à augmenter les coûts de production et d’expédition. On a demandé à M. Furukawa si la société basée à Kyoto prévoyait d’augmenter légèrement les prix des consoles pour compenser ces coûts. Il a répondu que ce n’était pas quelque chose qu’ils avaient l’intention de faire. Il a également mentionné que les jeux sont un moteur important pour le hardware et qu’ils prévoient de continuer à publier régulièrement des jeux de haute qualité. Les ventes de Nintendo Switch ont chuté de 23 % d’une année sur l’autre au cours du trimestre d’avril à juin.

Les augmentations de prix sont-elles une option ? Nous ne l’envisageons pas pour l’instant, pour deux raisons. Afin d’offrir des divertissements uniques à un large éventail de clients, nous voulons éviter d’exclure les gens. Notre concurrence est la variété des divertissements dans le monde, et nous pensons toujours aux prix en fonction de la valeur du plaisir que nous offrons. Nos produits comprennent également des logiciels. Nintendo a vendu plus de 100 millions d’unités de la Switch jusqu’à présent, et il est important de maintenir la dynamique de notre activité globale. De manière générale, un yen faible rend les ventes domestiques de Switch moins rentables. Nintendo peut-il absorber la hausse des coûts des matériaux et de l’expédition ? Pour l’instant, notre modèle OLED continuera à être moins rentable que nos autres modèles. Les coûts ont sans doute augmenté pour l’expédition non seulement par voie aérienne, mais aussi par voie maritime. Nous réfléchissons à ce que nous pouvons faire. La faiblesse du yen peut être considérée comme un avantage pour Nintendo, puisqu’une si grande partie de nos ventes provient de l’étranger, mais nos coûts de promotion et de personnel à l’étranger augmentent également. Nous faisons plus d’achats de stocks en devises étrangères pour contrer cela.