Le RPG tant attendu de Owlcat Games arrivera sur consoles le 29 Septembre 2022.

Owlcat Games et Prime Matter ouvrent aujourd’hui les précommandes numériques de Pathfinder: Wrath of the Righteous. Les joueurs PlayStation et Xbox peuvent désormais précommander le jeu numériquement, avant que cet RPG épique n’arrive sur consoles le 29 septembre 2022 . Les détenteurs du PlayStation Plus bénéficient d’une remise additionnelle de 10%. L’édition physique de Pathfinder: Wrath of the Righteous a été révélée aujourd’hui. Cet objet collector inclut 4 DLC gratuits, une planche de stickers ainsi que le manuel officiel comportant des illustrations exclusives et présentant l’univers aux nouveaux venus.

Pathfinder: Wrath of the Righteous sera disponible en version physique et numérique sur PlayStation 4 et Xbox One (PlayStation 5 et Xbox Series X|S via la rétrocompatibilité). Mais aussi sur Nintendo Switch via le Cloud.

La Enhanced Edition de Pathfinder: Wrath of the Righteous devient la version standard sur consoles, offrant ainsi une amélioration générale de la qualité du jeu, un mode photo, mais également du contenu supplémentaire de haut niveau lié à plusieurs chemins mythiques et d’autres fonctionnalités mises au point. Tous les détenteurs de la version PC recevront une mise à jour gratuite pour obtenir la Enhanced Edition le 29 septembre.

Le DLC The Treasure of the Midnight Isles :

En plus de cette annonce concernant la version consoles, Owlcat Games confirme également que The Treasure of the Midnight Isles, le troisième DLC de Pathfinder: Wrath of the Righteous sortira le 30 août 2022 .

Pathfinder: Wrath of the Righteous est dès à présent disponible sur toutes les plateformes de ventes numériques dont Steam, Epic Games Store et GOG. Le jeu sera également disponible sur PlayStation 4 , Xbox One (PlayStation 5 et Xbox Series X|S via rétrocompatibilité) et Nintendo Switch (via le Cloud) le 29 septembre 2022. Prime Matter, le label de PLAION, s’occupera de la distribution des versions physiques et consoles du jeu.