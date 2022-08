A ne pas confondre avec Golf Story.

Le monde touche à sa fin, ou presque. Soccer Inc. a décidé d’interdire le football : fini les stades, adieu les tournois, plus la moindre équipe. Comment survivre sans le ballon rond ? Heureusement, un ballon de football magique a choisi son Héraut, et c’est vous !

L’éditeur No More Robots et le développeur PanicBarn ont dévoilé Soccer Story, un RPG comique en monde ouvert qui consiste à résoudre des énigmes et à sauver le monde avec votre fidèle ballon de football magique. Il sortira sur Nintendo Switch plus tard en 2022.

Cela fait un an que le Cataclysme™ a détruit les fondations mêmes du football tel que nous le connaissons. Depuis, Soccer Inc. fait tout pour s’assurer que personne ne pose ne serait-ce qu’un regard sur un ballon de football. Le football a peut-être été banni dans le monde entier… mais il reste un espoir ! Un ballon magique a choisi son Héraut du football : vous ! Il est temps d’explorer le monde balle au pied et de résoudre des casse-têtes à coups de ballons. Vous devrez vaincre en duel les adversaires qui se dresseront sur votre route, pratiquer une variété de sports différents (mais toujours avec votre ballon, bien sûr) et parfois même utiliser votre tête autrement que pour marquer. Dans un monde qui a depuis longtemps oublié le ballon rond, pourrez-vous rappeler aux gens ce qui en fait le plus grand des sports et vaincre les plus redoutables des équipes, comme les enfants du coin ou un groupe de requins ?

Mettez le ballon au sol et jouez n’importe où ! Le monde regorge de défis, de casse-têtes et de mystères qui ne demandent qu’à être découverts !

Découvrez une campagne solo remplie de quêtes et de personnages déjantés, de références un peu obscures ainsi que d’autres sports délirants semblables au football

Bâtissez votre carrière footballistique et affrontez les équipes les plus féroces, qu’il s’agisse de requins, d’enfants, de retraités ou encore de ninjas

Sauvez le football et rétablissez la paix dans le monde

Ramenez un ami et faites un match en multijoueur local en choisissant l’équipe et le capitaine animal de votre choix

Convainquez vos amis que le football est le sport ultime en les affrontant lors de matchs en multijoueur local ! Choisissez parmi une variété d’équipes et de capitaines, trouvez le style de jeu qui vous convient et organisez des tournois sur de nombreux terrains, allant de votre ville natale de Soccertown à l’immense stade de la Soccer Inc. !