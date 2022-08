La démo est proposée directement sur l’eShop du jeu. La progression est exportable au jeu final.

Le nouvel épisode de la série Gunvolt, jeu d’action en 2D ultra-rapide, arrive enfin avec Azure Striker Gunvolt 3. Mêlant une intrigue passionnante et un gameplay stimulant, Gunvolt 3 est l’épisode le plus extravagant de la série à ce jour ! Incarnez Gunvolt, le protagoniste de la série, et Kirin, sa nouvelle star, en passant de l’un à l’autre à la volée pour conquérir les innombrables niveaux de Gunvolt 3 et terrasser ses boss. Le mode Scénario+ permet de ne pas interrompre l’action avec les péripéties du scénario, mais la nouveauté de Gunvolt 3 réside aussi dans les impulsions d’image, des invocations et des équipements à collectionner issus de la mémoire de Gunvolt. Plus de 150 modèles différents sont disponibles ! Gunvolt 3 a été développé pour la Nintendo Switch pour offrir des visuels plus nets et des effets étonnants qui accompagnent l’action ultra-rapide !

■ La rencontre explosive entre les combats à l’épée et les superpouvoirs !

Vivez l’action palpitante en 2D selon vos préférences ! Contrôlez l’élégant jeu d’escrime de Kirin ou les pouvoirs dévastateurs de la foudre de Gunvolt pour terminer les niveaux avec des capacités époustouflantes !

■Le mode Scénario+ propose une aventure palpitante dans un futur proche dystopique en temps réel !

Les personnages parlent et plaisantent sans interrompre l’action grâce au mode Scénario+, permettant à leur personnalité de se révéler et à l’histoire de progresser sans affaiblir le rythme.

Un doublage en anglais complet est disponible en plus des voix japonaises originales !

■De nouvelles chansons de Lumen, la muse de Gunvolt 3, illuminent les batailles !

Exploitez au mieux votre façon de jouer pour gagner des points Kudos et Lumen, l’idole virtuelle de la pop, se lancera alors dans une performance scénique qui remplace la musique de fond des combats par une chanson pop de son répertoire ! 7 chansons inédites sont incluses aux côtés d’une large sélection de titres classiques de la série.

■ L’association de Kirin et de Gunvolt crée un nouveau pouvoir, l’impulsion d’image !

Collectez plus de 150 types d’impulsions d’images qui donnent forme aux souvenirs de Gunvolt. Les impulsions d’image vous permettent d’invoquer des camarades et d’anciens ennemis de Gunvolt pour bénéficier de leurs attaques, de leurs capacités et bien plus encore.