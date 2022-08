Square-Enix lance les promotions d’été via l’eShop Nintendo Switch.

Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits. L’ensemble des promotions ci-dessous sont disponibles sur l’eShop US et chez nous.

– Battle Chasers: Nightwar – €11.99 (prix de base avant promotion: €39.99)

– Battle Worlds: Kronos – €8.99 (prix de base avant promotion: €29.99)

– Chronos: Before the Ashes – €17.99 (prix de base avant promotion: €29.99)

– Darksiders Genesis – €13.99 (prix de base avant promotion: €39.99)

– Darksiders II Deathinitive Edition – €10.49 (prix de base avant promotion: €29.99)

– Darksiders III – €19.99 (prix de base avant promotion: €39.99)

– Darksiders Warmastered Edition – €10.49 (prix de base avant promotion: €29.99)

– de Blob – €8.99 (prix de base avant promotion: €29.99)

– de Blob 2 – €8.99 (prix de base avant promotion: €29.99)

– Destroy All Humans! – €14.99 (prix de base avant promotion: €39.99)

– Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – €14.99 (prix de base avant promotion: €39.99)

– Legend of Kay Anniversary – €8.99 (prix de base avant promotion: €29.99)

– Monster Jam: Steel Titans – €8.99 (prix de base avant promotion: €29.99)

– Monster Jam Steel Titans 2 – €19.98 (prix de base avant promotion: €39.99)

– MX vs ATV All Out – €14.99 (prix de base avant promotion: €39.99)

– Rebel Cops – €2.99 (prix de base avant promotion: €9.99)

– Sphinx and the Cursed Mummy – €8.99 (prix de base avant promotion: €29.99)

– SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – €14.99 (prix de base avant promotion: €29.99)

– The Book of Unwritten Tales 2 – €8.99 (prix de base avant promotion: €29.99)

– The Raven Remastered – €8.99 (prix de base avant promotion: €29.99)

– This is the Police – €8.99 (prix de base avant promotion: €29.99)

– This is the Police 2 – €8.99 (prix de base avant promotion: €29.99)

– Titan Quest – €11.99 (prix de base avant promotion: €39.99)

– Wreckfest – €29.99 (prix de base avant promotion: €39.99)