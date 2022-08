Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Dusk Diver 2 – 3.2GB

Splatoon 3: Splatfest World Premiere – 2.5GB

I Was a Teenage Exocolonist – 2.1GB

Hobo: Tough Life – 2.1GB

The Room Two – 1.5GB

Kirby’s Dream Buffet – 1.2GB

Cursed to Golf – 1.2GB

WorldWide FlightSimulator – 715MB

Light Fairytale Episode 2 – 498MB

Hell Blasters – 472MB

Strike Buster Prototype – 472MB

Japanese Escape Games The Fortress Prison – 330MB

Treehouse Riddle – 284MB

Home Deco Puzzles – 249MB

Restless Soul – 188MB

Pretty Girls Four Kings Solitaire – 166MB

Arenas Of Tanks – 114MB

Thymesia – Cloud Version – 57MB

Chameneon – 54MB