Annoncé il y a quelques semaines, Ship of Fools se date pour novembre sur Nintendo Switch, le 22 pour être exacte.

Alors que les Fools et leur bon navire Stormstrider naviguent dans les eaux traîtresses de l’Archipel, ils s’engageront dans canonnades chaotiques, repousseront les aboardages avec leurs rames et répareront le pont in extremis alors que les mastodontes des profondeurs essaient de les envoyer dans les abysses. En cours de route, les Fools devront s’entraider pour parer les assault d’ennemies afin d’obtenir des récompenses, découvrir des îles aux trésors perdus et des magasins éloignés, de repêcher des cargaisons à la dérive à l’aide de leurs harpons et, pour finir, de vaincre le dernier boss pour empêcher la fin du monde.

Fonctionnalités clés de Ship of Fools :

Dans ce jeu conçu de la quille au mât pour la coopération, vous gérez les réparations du navire en plein combat, vous rechargez et déplacez les canons, et utilisez des pagaies pour repousser les ennemis qui aborderont le Stormstrider Rejouabilité infinie – Améliorez votre équipe et débloquez des objets et d’autres Fools pour affronter les mers en constante mutation. Plusieurs parties seront nécessaires pour éviter l’Aquapocalypse.