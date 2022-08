Two Point Campus débute à la deuxième place du classement physique britannique. Il s’agit uniquement des ventes en boîte. Two Point Campus, en tant que jeu de stratégie, aura probablement enregistré de bonnes performances en téléchargement numérique sur PC. Les données relatives aux téléchargements seront disponibles plus tard dans la semaine. 64 % des ventes en boîte du jeu ont été réalisées sur Nintendo Switch, 19 % sur PS5, 12 % sur PS4 et 5 % sur les plateformes de la série Xbox. Two Point Campus est également inclus dans le service d’abonnement Xbox Game Pass.

La semaine a été mauvaise pour les ventes de jeux en boîte au cours de sept jours très chauds au Royaume-Uni. En dehors du Top 2, le reste du Top 10 a connu une baisse des ventes d’une semaine sur l’autre. La récente sortie de Nintendo, Xenoblade Chronicles 3, continue de chuter dans les charts. Cette semaine, il est à la 15e place après une chute de 50 % des ventes. Voici le GfK UK Boxed Top Ten pour la semaine se terminant le 13 août :

Last Week This Week Title 1 1 Horizon: Forbidden West New 2 Two Point Campus 2 3 Nintendo Switch Sports 4 4 Mario Kart 8 Deluxe 5 5 Gran Turismo 7 3 6 Lego Star Wars: The Skywalker Saga 8 7 Pokémon Legends: Arceus 9 8 Animal Crossing: New Horizons 6 9 Minecraft (Switch) 7 10 F1 22