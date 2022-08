Les ventes de jeux vidéo ont plongé en juillet sur les marchés européens, en raison de la pénurie de stocks de consoles et du manque de sorties majeures (sauf en fin de mois).

Les ventes de jeux physiques et numériques ont chuté de 38 % en glissement annuel pour atteindre 8,62 millions d’unités vendues. Il convient de noter que le mois de juillet 2022 ne compte que quatre semaines, alors que le mois de juillet 2021 en comptait cinq, mais il n’en reste pas moins un mois médiocre pour les ventes de jeux. Cela est principalement dû à l’absence de nouvelles sorties. Cette année, le jeu le plus vendu en juillet a été F1 22, qui est en fait sorti en juin. La nouveauté la mieux classée est Xenoblade Chronicles 3, qui s’est classé 7e (sorti fin du mois). L’année dernière, les jeux les plus vendus étaient F1 2021 (qui a été lancé en juillet) et The Legend of Zelda : Skyward Sword HD sur Nintendo Switch.

Xenoblade Chronicles 3 n’a peut-être pas été aussi important que Zelda, mais il a bien marché pour la série, avec des ventes de lancement en hausse de 27 % par rapport à Xenoblade Chronicles de 2020 : Definitive Edition. Il convient de noter que Nintendo ne partage pas ses chiffres sur les téléchargements, ce qui signifie que le jeu aurait pu être mieux classé s’ils avaient été disponibles. En termes de ventes physiques pures, le jeu a été le troisième jeu le plus vendu du mois, derrière Nintendo Switch Sports (à la deuxième place) et F1 22 (à la première place).

F1 22 a été le jeu le plus vendu en Allemagne, en Italie et en France, tandis que Lego Star Wars : The Skywalker Saga a été le jeu le plus vendu au Royaume-Uni.

Position Title 1 F1 22 (EA) 2 Grand Theft Auto 5 (Rockstar) 3 FIFA 22 (EA) 4 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Warner Bros) 5 Red Dead Redemption 2 (Rockstar) 6 Nintendo Switch Sports (Nintendo)* 7 Xenoblade Chronicles 3 (Nintendo)* 8 Mario Strikers: Battle League Football* (Nintendo) 9 Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* 10 NBA 2K22 (2K Games) 11 The Crew 2 (Ubisoft) 12 Elden Ring (Bandai Namco) 13 Minecraft Switch Edition (Microsoft) 14 Mario + Rabbids: Kingdom Battle (Ubisoft) 15 The Quarry (2K Games) 16 Far Cry 6 (Ubisoft) 17 Pokémon Legends: Arceus (Nintendo)* 18 Star Wars Jedi: Fallen Order (EA) 19 Gran Turismo 7 (Sony) 20 Kirby and the Forgotten Land (Nintendo)*

297 420 consoles de jeux ont été vendues sur les marchés européens suivis au cours du mois de juillet, soit une baisse de 48 % par rapport à juillet de l’année dernière. Les données sur les consoles n’incluent pas les ventes de l’Allemagne ou du Royaume-Uni. La Nintendo Switch a été une fois de plus la console la plus populaire avec une large marge, avec des pénuries de stock continues pour la PS5 et les séries X et S de la Xbox. Depuis le début de l’année, les ventes de consoles sur ces marchés européens sont en baisse de plus de 26 %. Cela est presque entièrement dû aux ruptures de stock pour la PS5, les ventes de Xbox Series S et X et de Nintendo Switch ayant légèrement augmenté par rapport à l’année précédente.

* Données numériques non disponibles

Les données numériques GSD comprennent les jeux des sociétés participantes vendus via Steam, Xbox Live, PlayStation Network, Nintendo Eshop. Les principales sociétés participantes sont Activision Blizzard, Bandai Namco, Capcom, Codemasters, Electronic Arts, Embracer Group (y compris Gearbox, Koch Media, Sabre Interactive), Focus Entertainment, Konami, Marvellous Games, Microids, Microsoft (y compris Bethesda), Milestone, Nacon, Paradox Interactive, Quantic Dream, Sega, Sony, Square Enix, Take-Two, Ubisoft et Warner Bros. Nintendo et 505 Games sont les grands absents, ainsi que des studios plus petits.

Les données numériques comprennent les jeux vendus dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine.

Les données physiques comprennent tous les jeux, mais seulement ceux vendus en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni.

Les ventes de matériel pour consoles couvrent la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Italie, le Portugal, la Russie, l’Espagne, la Suède et la Suisse. Les ventes d’accessoires couvrent les mêmes marchés, mais n’incluent pas la Suisse.