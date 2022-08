C’est via une bande-annonce diffusé sur leurs réseaux, que Disney & Marvel (qui font partie du même univers), ont annoncé leur tout premier « Games Showcase ». Celui-ci aura lieu le 9 septembre 2022 à l’occasion du Disney D23 et devrait présenter des jeux issus des franchises de la firme aux grandes oreilles… Qui englobe donc Marvel, mais aussi la 20th Century Fox (Alien, Avatar,...) et Lucasfilm (Star Wars).

La bande-annonce que vous pouvez découvrir juste là montre des images de Marvel’s Midnight Suns, Disney Speedstorm, Lego Star Wars, Disney Dreamlight Valley, mais aussi… Alien ! Même si certains titres sont déjà annoncés, peut-être auront-nous droit à quelques surprises (genre un nouveau jeu Alien ou Simpson) ?