L’éditeur Secret Mode et le développeur The Chinese Room ont fixé une nouvelle date de sortie pour Little Orpheus, leur jeu d’aventure à défilement latéral. La Nintendo Switch recevra le titre le 13 septembre 2022. Little Orpheus était initialement prévu pour le 1er mars sur la console hybride de Nitendo. Cependant, il a été retardé à la dernière minute en raison de l’invasion russe en Ukraine, à l’époque, notre test était disponible déjà, je vous laisse le lire ici.

Rejoignez notre audacieux mais malchanceux camarade Ivan Ivanovich dans son exploration de civilisations perdues, de royaumes sous-marins, de jungles préhistoriques et des terres au-delà de l’imagination. Retenez votre souffle alors qu’il affronte la tribu sauvage des Menkv, et échappez aux griffes des horribles monstres ! Acclamez son triomphe inattendu face à des périls extraordinaires dans les mondes souterrains ! Avec ses graphismes époustouflants, un jeu d’acteur brillant et une musique de classe mondiale, Little Orpheus est un jeu épique que vous n’oublierez jamais. Camarades, au centre !