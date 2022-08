Copenhague, Danemark – 16 août 2022 – La marque EPOS, spécialiste de l’audio pour les joueurs, prépare la rentrée des classes en proposant une offre à durée limitée pour le casque de jeu H3 Hybrid. Du 15 au 31 août, le casque haut de gamme sera disponible en Onyx Black et en Ghost White avec une remise de 27,93% pour un prix total de 129,00€.

Le casque H3 Hybrid offre des fonctionnalités multiples optimisées pour les consoles et un confort exceptionnel pour les sessions de jeu quotidiennes après l’école. Vous trouverez plus d’informations sur le casque et son prix ici.

Le casque de jeu EPOS H3 Hybrid offre une double connexion optimisée pour les consoles avec un mixage audio filaire simultané. Cela signifie par exemple que vous pouvez être en jeu sur votre console, mais en même temps écouter votre chat Discord ou votre appel depuis votre téléphone via la connexion Bluetooth®. Avec 34 heures d’autonomie et une option de branchement filaire, ainsi qu’un microphone à perche amovible pour une conversation claire et intelligible en jeu. Le casque H3 Hybrid est un incontournable pour les joueurs qui recherchent la polyvalence en matière d’utilisation et de fonction de discussion lorsqu’ils jouent sur console.