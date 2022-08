Thunderful a enfin confirmé que LEGO Bricktales arrivera bien sur Nintendo Switch.

Le jeu sortira au quatrième trimestre 2022 en Europe et en Amérique du Nord, exclusivement via le Nintendo eShop. Les développeurs sont Clockstone Studios, connus pour leur travail sur la série Bridge Constructor. LEGO Bricktales vous fera voyager à travers 5 biomes LEGO et utiliser une mécanique de construction brique par brique pour résoudre des énigmes et donner vie à vos créations.

Dans LEGO Bricktales, voyagez à travers 5 biomes différents à thème LEGO et utilisez une nouvelle mécanique de construction intuitive brique par brique pour résoudre des puzzles et donner vie à vos solutions. Des créations purement esthétiques, comme les stands de marché et les boîtes à musique, jusqu’aux puzzles fonctionnels basés sur la physique comme la construction de grues et de gyrocoptères, LEGO Bricktales offre une foule de défis et de quêtes pour tester votre imagination et vos compétences de construction.

À travers la jungle la plus profonde, les déserts ensoleillés, le coin d’une ville animée, un château médiéval imposant et des îles tropicales des Caraïbes, vous serez traité dans des environnements délicieux remplis de secrets, de défis et de personnages amusants.

Dans chaque diorama, il y a des Minifigures LEGO qui ont besoin de ton aide, ainsi que l’opportunité de débloquer de nouvelles compétences pour tes bonnes actions. En explorant ces environnements colorés, tu découvriras une variété de lieux de construction avec leurs propres jeux de briques – c’est à toi de trouver une construction unique qui fonctionnera. Qu’on vous demande de mettre votre chapeau de designer et de construire un trône digne d’un roi ou de tester vos compétences d’ingénieur pour construire un pont qui permettra à une pelleteuse de traverser une rivière, c’est à vous de construire vos bâtiments et de relever les défis qui vous sont proposés !