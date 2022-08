Londres, Royaume-Uni, le 15 août 2022. Depuis 25 ans, la marque Pokémon a offert joie et divertissement aux fans du monde entier grâce aux jeux vidéo, au Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, aux dessins animés et plus. Aujourd’hui, The Pokémon Company International, l’entreprise responsable de la marque en dehors de l’Asie, a annoncé son engagement à distribuer un minimum de 25 millions de dollars sur cinq ans à des organisations qui se consacrent au bien-être des enfants et à l’équité sociale.

The Pokémon Company International est reconnaissante d’avoir l’opportunité de partager avec les communautés qui sont au cœur de son activité et où Pokémon est toujours particulièrement bien reçu depuis ses débuts », nous a confié Kenji Okubo, président de The Pokémon Company International. « Pokémon est une marque qui suscite de la joie et développe l’imagination des enfants du monde entier depuis 25 ans. Avec ses thèmes universels autour de l’aventure, l’amitié et la persévérance, elle a été accueillie par des communautés de fans extrêmement variées dans des pays du monde entier. Nous avons à cœur de valoriser cette capacité unique et le soutien que nous avons reçu de notre communauté de Dresseurs et Dresseuses pour apporter une force positive dans la vie d’enfants défavorisés et créer un monde plus équitable et inclusif dans lequel ils pourront s’épanouir.

Les 25 millions seront distribués principalement sous forme de dons monétaires auprès d’organisations qui soutiennent les enfants et s’efforcent de créer des communautés équitables, ou une combinaison des deux. Un don de jeux en nature composé de produits du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon et de Pokémon Center complétera l’engagement et sera fourni aux groupes qui sont en mesure de distribuer des jouets aux familles et aux enfants dans le besoin. Chaque organisation est destinée à devenir un partenaire stratégique sur le long terme que The Pokémon Company International pourra soutenir chaque année pendant au moins cinq ans. D’autres organisations en accord avec la mission philanthropique de l’entreprise pourraient rejoindre cette initiative.

En tant que marque avec une communauté mondiale de fans et en tant qu’entreprise citoyenne, The Pokémon Company International a identifié des groupes agissant sur trois catégories géographiques : mondiale, régionale et locale. Les organisations qui agissent sans frontières et aident les enfants dans le besoin dans le monde entier représentent la première catégorie. Au niveau régional, ce sont des organisations qui agissent dans les pays où la marque Pokémon a une présence significative en Europe, Amérique latine, Amérique du Nord et Océanie. Enfin, The Pokémon Company International développera un partenariat avec des groupes au service des communautés locales autour des bureaux de la marque, Bellevue (Washington, États-Unis) et Londres (Royaume-Uni). Pour consulter la liste de toutes les organisations soutenues par la mission lancée par Pokémon, rendez-vous sur le site officiel.