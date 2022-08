Cela fait plus d’un an qu’Acquire a annoncé Labyrinth of Zangetsu sur Nintendo Switch.

Aujourd’hui, on sait que la sortie de Labyrinth of Zangetsu au Japon est confirmée pour le 29 septembre 2022. Le jeu était initialement prévu pour l’été 2021. Pour rappel, Labyrinth of Zangetsu est un RPG de donjon en 3D de style japonais. Il comprendra un gameplay hack-and-slash. KaeruPanda développe le projet.

Selon plusieurs précommandes de boutiques en ligne, Labyrinth of Zangetsu bénéficiera d’une sortie en Occident. PQube localisera le jeu, qui sortira en Amérique du Nord et en Europe au premier trimestre 2023.