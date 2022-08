Pikachu a été aperçu dans des lieux incontournables de Londres en amont des Championnats du Monde Pokémon 2022, qui démarrent demain. Pour la toute première fois, l’apogée des tournois Pokémon se tiendra en Europe, et s’apprête à prendre place cette année dans la capitale britannique. Londres se prépare ainsi à accueillir joueurs et Pokémon lors du grand événement qui se déroulera cette semaine, du 18 au 21 août, à ExCeL London.

Afin de s’assurer que les voyageurs ne manquent pas l’action, la société Transport for London (TfL) a également été relookée, à travers les télécabines London Cable Car au-dessus de la Tamise entre Greenwich Peninsula et Royal Docks qui représentent désormais les 18 types de Pokémon : Normal, Feu, Eau, Plante, Électrik, Glace, Combat, Poison, Sol, Vol, Psy, Insecte, Roche, Spectre, Dragon, Ténèbres, Acier et Fée. Les fans ont ainsi l’opportunité de traverser la Tamise par les airs accompagnés de leurs Pokémon favoris. Le relooking concerne également les deux terminus, qui proposeront plein de surprises Pokémon et de possibilités de prendre des photos, et sera effectif jusqu’au 23 août.

Les meilleurs joueurs Pokémon au monde se préparent à s’affronter par le biais des jeux vidéo Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, du jeu de cartes à collectionner Pokémon, de Pokkén Tournament DX, Pokémon UNITE et Pokémon GO pour le titre de Champion du Monde. Les joueurs entreront en compétition pour des prix cumulant plus de 1 000 000 $ (plus de 800 000 £), le titre de Champion du Monde Pokémon et des invitations pour la prochaine édition des Championnats du Monde.

« Pikachu a passé du bon temps à visiter certains des lieux les plus passionnants de Londres avant le coup d’envoi des Championnats du Monde », déclare Peter Murphy, senior director of marketing chez The Pokémon Company International. « Nous sommes ravis de nous associer à TfL avec le London Cable Car afin de permettre à nos fans d’interagir avec la marque d’une nouvelle façon, sur le chemin des Championnats. De nombreux fans viennent de loin, nous voulions donc leur offrir autant de façons que possible de s’immerger dans l’univers Pokémon qu’ils aiment tant. Ils peuvent désormais le faire tout en admirant la vue de Londres. »

Josh Crompton, Head of the London Cable Car chez TfL, ajoute : « Marchez dans les traces de Pikachu et profitez de surprises sur le thème de Pokémon à travers une expérience originale dans le Cable Car vers et depuis ExCeL London. Le London Cable Car est une attraction iconique à Londres, et nous sommes impatients d’accueillir les fans de Pokémon du monde entier. »

Les fans qui se trouvent à Londres peuvent également se rendre au Pokémon Center Pop-Up Store, ouvert tout au long des Championnats du Monde Pokémon 2022. Il rassemble différents produits Pokémon Center et des objets Pokémon World Championships disponibles nulle part ailleurs, dont la peluche Poké Plush Championnats du Monde Pokémon 2022 Pikachu. Le Pokémon Center Pop-Up Store sera ouvert jusqu’au 21 août.