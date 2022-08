Il semble que le très attendu portage de Prodeus sur Nintendo Switch pourrait sortir très bientôt.

Le mois dernier, nous avons appris que le FPS avait été évalué par le conseil d’évaluation taïwanais, mais maintenant l’ESRB est intervenu avec sa propre évaluation du jeu. Il n’y a toujours pas de date de sortie ou d’annonce officielle de la part des développeurs de Bounding Box Software ou des éditeurs de Humble Bundle. En attendant, découvrez ci-dessous le résumé du classement de l’ESRB du jeu Prodeus classé M.

Il s’agit d’un jeu de tir à la première personne dans lequel les joueurs jouent le rôle d’un « agent corrompu » combattant des hordes d’ennemis dans des environnements extraterrestres. Les joueurs utilisent des pistolets, des fusils à pompe et des mitrailleuses pour tuer des vagues de zombies, de démons et de monstres de l’espace. Les combats sont marqués par de fréquents coups de feu, des explosions et des effets d’éclaboussures de sang. Certaines armes font exploser les ennemis en morceaux de chair et en éclaboussures de sang.