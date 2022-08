Pokémon Masters EX et Pokémon UNITE sous les projecteurs, et de nouvelles informations prévues sur le JCC Pokémon, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet

Les Championnats du Monde Pokémon 2022 battent leur plein, et des Dresseurs et Dresseuses du monde entier s’affrontent dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, Pokémon GO, Pokkén Tournament DX et Pokémon UNITE à l’ExCel London. Avant le démarrage de l’évènement, le président et directeur général de The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, a accueilli les participants et participantes, tout en dévoilant de nouvelles informations spéciales sur Pokémon Masters EX et Pokémon UNITE.

M. Ishihara a d’abord annoncé l’arrivée de Sacha & Pikachu dans Pokémon Masters EX en tant que Master Duo ! Il s’agira du premier Duo doté d’un tout nouveau type de capacité : les capacités Synchro ! Les capacités Synchro se débloquent en remplissant certaines conditions, et elles infligent beaucoup plus de dégâts que les capacités normales. Sacha & Pikachu seront disponibles dans un Appel Duo du 28 août 2022 à 06:00 UTC au 17 octobre 2022 à 05:59 UTC.

Une nouvelle fonctionnalité, le Salon des Dresseurs, a également été annoncée pour Pokémon Masters EX. Elle vous permettra de créer de précieux souvenirs avec vos Dresseurs et Dresseuses favoris à partir du 25 août à 06:00 UTC. Le premier groupe de Dresseurs que vous pourrez inviter au Salon des Dresseurs sera composé de visages connus tels que Blue, Cynthia et Lilie. Le troisième anniversaire de Pokémon Masters EX approche, et vous pourrez remporter jusqu’à 10 000 Diamants durant la campagne « Bientôt 3 ans » et aussi recruter jusqu’à 100 Duos en récupérant des Bons 10 Appels Duo. Ces cadeaux ne seront disponibles que pour une durée limitée, donc pensez à vous rendre à Passio pour profiter de ces incroyables bonus de l’anniversaire !

Pokémon UNITE a célébré son premier anniversaire en juillet, et le jeu fait son entrée aux Championnats du Monde avec des annonces palpitantes. Une nouvelle zone a été découverte sur l’Île d’Æos : les Ruines Célestes de Théia ! Le Pokémon légendaire Rayquaza rôde au centre de cette carte, prêt à affronter quiconque oserait le défier. Préparez-vous à combattre sur ce nouveau terrain dans les parties classées et normales à partir du 2 septembre 2022.

M. Ishihara a également fait la promesse que la cérémonie de clôture des Championnats du Monde Pokémon 2022, qui se tiendra le 21 août 2022, révèlera de nouvelles informations sur le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon ainsi que sur les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, attendus pour le 18 novembre 2022.