Saint-Ouen, France – 17 août 2022 : PQube, le développeur MassHive Media et Just For Games sont ravis d’annoncer que Potion Permit sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch, PS4 et PS5 dès le 22 septembre 2022.

Dans ce jeu de simulation, vous incarnez un chimiste ayant pour objectif de gagner la confiance des habitants d’une petite ville. Ramassez les ingrédients dont vous avez besoin dans la nature et confectionnez des remèdes pour les guérir et devenir un soigneur hors pair !

À propos de Potion Permit :

Devenez le chimiste d’une petite ville et guérissez les habitants de leurs maux dans cette magnifique simulation de vie en pixel-art. La ville de Moonbury a toujours été méfiante à l’égard des avancées du monde extérieur, préférant se fier à leurs méthodes traditionnelles de guérison. Jusqu’au jour où la fille du maire tombe malade, et que le médecin-sorcier local ne peut rien faire pour l’aider, ils sont obligés de chercher de l’aide en dehors de leur petite communauté.

L’association médicale décide d’envoyer son chimiste le plus accompli – vous – pour aider à guérir la fille du maire et convaincre les habitants de Moonbury des merveilles de l’alchimie moderne. Gagnez leur confiance et soignez chaque personne lorsqu’elle tombe malade dans cette simulation RPG ouverte.

Caractéristiques principales :

Prenez soin des habitants.

Moonbury compte environ 30 habitants uniques qui tomberont occasionnellement malades et demanderont votre aide. Les résidents malades verront leur emploi du temps interrompu pendant qu’ils récupèrent au lit.

Moonbury compte environ 30 habitants uniques qui tomberont occasionnellement malades et demanderont votre aide. Les résidents malades verront leur emploi du temps interrompu pendant qu’ils récupèrent au lit. Diagnostiquez les symptômes et trouvez un remède !

Hmm… un faible rythme cardiaque et un foie gonflé. Des crampes aux épaules, peut-être ? Non, ce sont des signes évidents de brûlures aux poumons. Ce patient a consommé trop de gélatine ! Facile à soigner, il suffit de fabriquer des gobelets à la menthe.

Hmm… un faible rythme cardiaque et un foie gonflé. Des crampes aux épaules, peut-être ? Non, ce sont des signes évidents de brûlures aux poumons. Ce patient a consommé trop de gélatine ! Facile à soigner, il suffit de fabriquer des gobelets à la menthe. Récoltez des ingrédients dans le monde.

Une fois que vous avez décidé d’une potion, d’un onguent ou d’une pommade, récoltez des ingrédients dans les environnements alentours en utilisant vos outils améliorables. Explorez chaque région unique sous la pluie, le blizzard et la chaleur cuisante du désert.

Une fois que vous avez décidé d’une potion, d’un onguent ou d’une pommade, récoltez des ingrédients dans les environnements alentours en utilisant vos outils améliorables. Explorez chaque région unique sous la pluie, le blizzard et la chaleur cuisante du désert. Affrontez des monstres coriaces pour leurs matériaux.

Rassembler des matériaux n’est pas facile, vous devrez parfois transformer vos fidèles outils en armes. Engagez des combats en temps réel et préparez diverses concoctions pour vous améliorer ou infliger des statuts à vos adversaires et vos outils.

Rassembler des matériaux n’est pas facile, vous devrez parfois transformer vos fidèles outils en armes. Engagez des combats en temps réel et préparez diverses concoctions pour vous améliorer ou infliger des statuts à vos adversaires et vos outils. Préparez des remèdes dans votre chaudron.

Les ingrédients que vous récoltez peuvent être mélangés dans votre chaudron pour préparer des médicaments, des vitamines et bien plus encore. Plus vous serez expérimenté, plus vous pourrez faire évoluer votre chaudron… et plus vos potions seront puissantes.

Nouez des relations avec les habitants de la ville.

Cela prendra un peu de temps, mais la santé de vos patients sera bien meilleure grâce à vos efforts et votre réputation auprès d’eux augmentera. Il se peut même que vous vous sentiez particulièrement proche de certains habitants et habitantes célibataires.

Cela prendra un peu de temps, mais la santé de vos patients sera bien meilleure grâce à vos efforts et votre réputation auprès d’eux augmentera. Il se peut même que vous vous sentiez particulièrement proche de certains habitants et habitantes célibataires. Regardez Moonbury se développer.

La petite ville se développera et s’améliorera au fur et à mesure que vous établirez des relations avec les habitants. Aidez les autres en réparant les installations disséminées dans la ville et les champs autour de l’île de Moonbury pour dévoiler plus de secrets et d’ingrédients qui pourraient vous être utiles. Vous pouvez également fabriquer et acheter de nouveaux meubles pour donner une touche personnelle à votre maison !

La petite ville se développera et s’améliorera au fur et à mesure que vous établirez des relations avec les habitants. Aidez les autres en réparant les installations disséminées dans la ville et les champs autour de l’île de Moonbury pour dévoiler plus de secrets et d’ingrédients qui pourraient vous être utiles. Vous pouvez également fabriquer et acheter de nouveaux meubles pour donner une touche personnelle à votre maison ! Profitez de la tranquillité de la vie rurale.

Pendant les temps libres entre le traitement des maux de la communauté, vous pourrez explorer librement Moonbury et ses environs. Apprenez à connaître les habitants, reposez-vous à la taverne ou au bain public et allez à la pêche pour attraper quelque chose pour le dîner. Sans limite de temps pour les objectifs du jeu, vous êtes libre d’aller à votre propre rythme.

Pendant les temps libres entre le traitement des maux de la communauté, vous pourrez explorer librement Moonbury et ses environs. Apprenez à connaître les habitants, reposez-vous à la taverne ou au bain public et allez à la pêche pour attraper quelque chose pour le dîner. Sans limite de temps pour les objectifs du jeu, vous êtes libre d’aller à votre propre rythme. Passez du temps avec votre fidèle compagnon.

Vous n’avez pas déménagé à Moonbury tout seul ! Votre loyal compagnon canin vous accompagne à chaque étape du voyage. Votre chien peut vous aider à localiser des objets cachés et vous indiquer la direction des résidents qui vaquent à leurs occupations