Paris, le 18 août 2022 – SQUARE ENIX® annonce que les précommandes Nintendo Switch sont ouvertes pour les versions numérique et physique du jeu HARVESTELLA™, un nouveau RPG de simulation de vie disponible le 4 novembre 2022. Avec les illustrations d’Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY® XII) et les musiques de Go Shiina (franchise Tales of), HARVESTELLA offrira un savant mélange entre la simulation de vie, la fantasy et le RPG.

Dans HARVESTELLA, les joueurs pourront s’occuper de leurs cultures, utiliser des ingrédients pour cuisiner et fabriquer des objets et exploreront le monde qui change au fil des saisons. Ils auront la possibilité de visiter différentes villes, interagir avec leurs habitants, pêcher, effectuer un large panel d’activités mais aussi choisir entre plusieurs classes, comme Combattant, Marcheur de l’Ombre, ou Mage, avant de partir explorer en groupe les différents donjons. Tout au long de leur voyage les joueurs tenteront de découvrir les origines du monde et la vérité qui se cache derrière le « Quietus », la saison de mort.

HARVESTELLA sera disponible en version numérique sur Nintendo Switch et PC via STEAM le 4 novembre 2022. Une version physique du jeu sur Nintendo Switch sera également disponible. Le jeu est actuellement ouvert aux précommandes sur toutes les plateformes.