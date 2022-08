Faites un carnage avec le Pokémon Armure, Tyranocif, désormais prêt à rejoindre votre équipe dans Pokémon UNITE. Ce Pokémon Polyvalent adepte du combat rapproché est peut-être tyrannique, mais il sera un atout dans votre équipe ! Vous pouvez obtenir Tyranocif en échange de 14 000 Pièces Æos ou de 575 Gemmes Æos dans la boutique du Bureau des Combats Unité.

Poursuivez la lecture de cet article pour tout savoir sur ce Pokémon et obtenir quelques astuces avant de vous déchaîner dans un combat sur l’Île d’Æos.

Tyranocif : les bases

Tyranocif commence la partie en tant qu’Embrylex, avant d’évoluer en Ymphect au niveau 5, puis en Tyranocif au niveau 9.

Embrylex démarre avec le talent Cran, qui augmente son Attaque pendant une courte durée lorsqu’il subit une certaine quantité de dégâts. Après son activation, ce talent passe en récupération.

Lorsqu’il évolue en Ymphect, il obtient le talent Mue. Avec Mue, quand Ymphect subit une certaine quantité de dégâts, toutes ses altérations de statut sont guéries et il obtient un bouclier. Ce talent passe également en récupération après son activation.

Une fois évolué en Tyranocif, il obtient le talent Sable Volant, qui génère une tempête de sable autour de lui pendant une courte durée après l’utilisation d’une capacité. Ceci augmente sa Défense et sa Défense Spéciale et inflige des dégâts aux Pokémon adverses proches.

Bien qu’Embrylex, Ymphect et Tyranocif possèdent des talents différents, leur attaque de base est la même. Celle-ci est renforcée toutes les 3 attaques, et inflige alors plus de dégâts quand elle touche un adversaire.

Capacités aux niveaux 1 et 3

Morsure

Embrylex inflige des dégâts aux adversaires devant lui. Si les PV d’un Pokémon adverse sont en dessous d’un certain pourcentage ou tombent en dessous de ce pourcentage à cause de cette capacité, il est immobilisé pendant une courte durée.

Poliroche

Embrylex charge en avant dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon touchés. Si cette capacité touche au moins un Pokémon adverse, l’Attaque d’Embrylex augmente pendant une courte durée.

Capacités au niveau 5 (améliorations de Morsure)

Vibrobscur

Tyranocif exhale une brume sombre qui balaie la zone horizontalement, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés. Si les PV restants d’un Pokémon adverse sont en dessous d’un certain pourcentage ou tombent en dessous de ce pourcentage à cause de cette capacité, il est immobilisé pendant une courte durée. Si Vibrobscur touche de nouveau un Pokémon adverse pendant une certaine durée, celui-ci subit des dégâts supplémentaires. Si cette capacité est utilisée pendant que la force perçante de Tyranocif est améliorée par Pouvoir Antique, ses attaques peuvent ignorer la Défense et les effets de bouclier pendant une durée plus longue. Enfin, Vibrobscur peut être améliorée afin de réduire son délai de récupération.

Lame de Roc

Tyranocif inflige des dégâts aux Pokémon adverses dans la zone d’effet. Plus les Pokémon adverses sont proches de Tyranocif, plus les dégâts sont élevés. Cette capacité peut être activée jusqu’à 3 fois pendant une certaine durée. De plus, la zone d’effet s’élargit à chaque activation. Lame de Roc peut être améliorée afin d’infliger davantage de dégâts.

Capacités au niveau 9 (améliorations de Poliroche)

Pouvoir Antique

Tyranocif accumule de la puissance et libère une onde de choc. L’onde de choc inflige des dégâts aux Pokémon adverses et les rend incapables d’agir pendant une courte durée. Durant l’accumulation, la vitesse de déplacement de Tyranocif augmente, il reçoit un bouclier et devient résistant aux contrôles de foule. Si un Pokémon adverse est touché par l’onde de choc, la force perçante de Tyranocif augmente, ce qui lui permet d’ignorer la Défense et les boucliers des Pokémon adverses pendant une certaine durée. Si un Pokémon adverse est touché par Pouvoir Antique, Tyranocif peut libérer une deuxième onde de choc devant lui, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses et réduit leur vitesse

de déplacement pendant une courte durée. Si cette deuxième onde de choc touche des adversaires, Tyranocif reçoit un autre bouclier. La puissance de ce bouclier est proportionnelle au nombre de Pokémon adverses touchés par la deuxième onde de choc. Le bouclier atteint le niveau de puissance le plus élevé quand 3 Pokémon sont touchés. Améliorer Pouvoir Antique renforce l’effet des boucliers générés par cette capacité.

Tourbi-Sable

Tyranocif se déplace d’un seul bond dans la direction indiquée, et inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés pendant son saut, les empêchant d’agir pendant une courte durée. En atterrissant, il crée un nuage de poussière qui inflige des dégâts sur la durée et réduit la vitesse de déplacement des Pokémon adverses dans la zone d’effet. Si cette capacité est utilisée une deuxième fois pendant que le lanceur est dans le nuage de poussière, les Pokémon adverses devant lui sont attirés à lui. De plus, pendant que le lanceur est dans le nuage de poussière, il subit moins de dégâts et ignore la Défense et les boucliers des Pokémon adverses. Améliorer Tourbi-Sable augmente la durée pendant laquelle le nuage de poussière reste à l’endroit de l’impact.

La capacité Unité de Tyranocif, Colère Tyrannique

Tyranocif explose de colère et devient enragé, ce qui augmente sa vitesse de déplacement pendant une courte durée. S’il est affecté par un contrôle de foule, il retrouve son état normal plus rapidement que d’habitude. Tant que Tyranocif est enragé, ses attaques de base changent et infligent des dégâts supplémentaires. Si un Pokémon de l’équipe adverse est touché par ses attaques de base et que ses PV sont en dessous d’un certain pourcentage, il est immédiatement mis K.O.

Analyse de la méta

Tyranocif est en lice pour être l’un des meilleurs Pokémon Polyvalents au corps à corps de Pokémon UNITE grâce à son kit destiné à écraser toute opposition. Pouvoir Antique et Tourbi-Sable permettent à Tyranocif d’ignorer la Défense et les effets de bouclier de tous les Pokémon, ce qui le rend particulièrement efficace contre les Défenseurs et les Soutiens coriaces. Combinez ces attributs à sa capacité Unité, Colère Tyrannique, et Tyranocif peut se débarrasser des Pokémon adverses sans aucun effort lorsqu’il se trouve au centre des combats d’équipes.

Puissant contre : Leuphorie

Leuphorie est un Pokémon Soutien au corps à corps très souvent présent dans les compositions d’équipe de Pokémon UNITE, car il protège ses alliés avec des boucliers grâce à Rune Protect et à sa capacité Unité, Aide Euphorique. La coquille, ou plutôt, le bouclier de Leuphorie peut être très résistant, mais grâce à Pouvoir Antique et Tourbi-Sable qui ignorent la Défense et les effets de bouclier de tous les Pokémon, Tyranocif peut briser les défenses de Leuphorie sans effort.

Vulnérable contre : Dracolosse

Tyranocif est absolument dévastateur en combat rapproché, mais les Pokémon dotés de capacités à distance et d’une bonne mobilité peuvent aisément contrer l’imposant tyran. Dracolosse, par exemple, est un Pokémon Polyvalent à distance pouvant se servir de Danse Draco pour contourner Tyranocif et garder ses distances. Si l’on prend en compte son Ultralaser, qui est une capacité à distance infligeant de lourds dégâts, Dracolosse peut s’avérer être un redoutable adversaire pour le Pokémon Armure.