Le studio charismatique Massive Monster et ses fidèles adeptes de Devolver Digital sont heureux d’annoncer le succès retentissant de Cult of the Lamb, dont la joyeuse congrégation hétéroclite compte pas moins d’un million d’adeptes après une semaine d’exploitation.

La sortie de Cult of the Lamb a été précédée d’un accueil critique extrêmement chaleureux, répandant derrière elle un allant d’optimisme particulièrement réjouissant. Mais la sortie a également soulevé un certain nombre de problèmes et de bugs, qu’il nous appartient quoi qu’il en coûte d’éradiquer dans les plus brefs délais.

Massive Monster est à l’écoute. Très engagé auprès de sa communauté, le studio travaille d’arrache-pied pour apporter un maximum de corrections et d’améliorations en vue de faire le ménage, et donc d’entretenir la bonne ambiance générale autour de son rogue-like mâtiné de gestion. Si vous souhaitez participer à cette grande opération de nettoyage, n’hésitez pas à vous rendre dans ce confessionnal public pour faire part de vos doléances.

Un immense merci à tous ceux qui ont rejoint le culte ces sept derniers jours. L’équipe est très confiante dans l’avenir et partagera bientôt une feuille de route des mises à jour à venir en l’honneur de Celui qui Attend (et de son agneau fétiche).