Paris, France – 19 août 2022 – Red Art Games et Andrade Games prennent les armes pour la sortie de leur dernier jeu d’action 2D rétro-sanglant dans l’univers du shoot’em up arcade Sturmfront – The Mutant War : Heidelberg 1693 sera disponible en fin d’année sur Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One.

Prévu pour le 18 novembre prochain au prix de 14,99 €, Heidelberg 1693 livre une vision tourmentée et apocalyptique de l’Allemagne du XVIIème siècle. Des versions physiques seront également disponibles sur Nintendo Switch, PS5 et PS4 en nombre limité, respectivement 2900, 999 et 999 exemplaires. Les précommandes sont désormais ouvertes sur la boutique en ligne officielle de Red Art Games au prix de 24,99€.

Il sera également possible de vivre l’expérience complète de Sturmfront sur PlayStation 5 : Red Art Games proposera Sturmfront – The Mutant War: Übel Edition sur la dernière console de Sony à la même date. Cette édition spéciale nouvelle génération aura également droit à une sortie physique limitée qui profitera notamment des gâchettes adaptatives de la DualSense. Les 999 exemplaires PS5 de Sturmfront – The Mutant War: Übel Edition en version boîte peuvent dès à présent être précommandés sur la boutique en ligne officielle de Red Art Games au prix de 19,99€.

À propos de Heidelberg 1693

1693. La guerre ravage l’Europe alors que la France, dirigée par son illustre Roi Louis XIV affronte la Grande Alliance. Connu pour ses goûts pour le moins luxueux et son style extravagant, Louis XIV, plus connu sous le nom de Roi Soleil, est animé par la conviction que le soleil – SON soleil – doit briller sur tous les peuples du monde. Et même si ses ennemis sont bien trop nombreux pour être comptés, l’un d’entre eux sort du lot et apparaît comme étant le plus dangereux de tous.

Cet ennemi n’est autre que son fils illégitime. Empoisonné et laissé pour mort, ce bâtard émerge de la fumée et des cendres des champs de bataille allemands sous l’identité du “Roi Lune”. Porté par la haine, il fait appel à des sciences aussi interdites que diaboliques, dans le but de former une armée telle que le monde n’en a jamais vue depuis la rébellion de Satan.

Les morts se soulèvent désormais des fosses communes, en quête de vengeance contre le Roi qui a demandé leur tête alors qu’il savourait sa propre gloire. Dans la peau du plus courageux des mousquetaires du Roi Soleil, parviendrez-vous à arrêter l’éclipse royale irréversible qui approche ?

Heidelberg 1693 est un jeu d’action plates-formes corsé, se déroulant dans une version infestée de zombies de l’Allemagne du 17e siècle. Ici, le joueur incarne un des célèbres mousquetaires du Roi français, Louis XIV. Le jeu apporte une touche de tactique au genre en introduisant l’arme de choix des mousquetaires : le mousquet. Les joueurs auront la possibilité d’effectuer un très puissant, et efficace, tir de mousquet à la fois. L’arme doit cependant être utilisée sagement en raison de son long temps de réinitialisation. L’histoire sombre de Heidelberg 1693, qui met en scène de vrais lieux ainsi que des personnalités historiques, est racontée via de multiples embranchements et fins.

Spécificités

Un jeu d’action plates-formes en 2D corsé,

Une histoire se déroulant dans une version uchronique du 17ème siècle,

La mécanique du mousquet ajoute une couche de stratégie à l’action,

De lieux et personnalités historiques authentiques mis en scène,

Des sprites magnifiquement animés,

Des cinématiques animées inspirées par les films muets,

De multiples fins,

Jouez avec un framerate de 120 fps sur PS5 et Xbox Series X|S,

Compatible avec des effets de gâchettes DualSense sur PS5.

Sur PS5 and Xbox Series X|S, le framerate de Heidelberg 1693’ tournera à 120 fps (sur les écrans compatibles). Sur PS5, le jeu exploitera également les fonctionnalités de la manette DualSense.