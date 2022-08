Annoncé l’année dernière, Mozart Requiem a enfin une date de sortie. GS2 Games a annoncé que ce jeu d’aventure mettant en scène le célèbre compositeur baroque sortira le 6 septembre en Europe et en Amérique du Nord. Il sera disponible en boutique et sur le Nintendo eShop.

Mozart Requiem, le premier jeu de la série « PERSONA INTERACTIVA », est un jeu d’aventure qui se déroule à Prague. Le célèbre compositeur y est mêlé à un sinistre complot visant à détrôner Joseph II, empereur du Saint Empire romain germanique et mécène de Mozart.

Prague, 1788. Mozart, proche de l’apogée de sa carrière, se prépare à faire les débuts glorieux de son Don Giovanni au cœur de la Ville dorée lorsque l’impensable se produit. Des forces sinistres complotent pour détrôner Joseph II, empereur du Saint Empire romain germanique et mécène de Mozart, et plonger le royaume dans le chaos. Les soupçons se portent bientôt sur Mozart lui-même, qui doit détourner son prodigieux intellect de la musique et consacrer son génie à démêler la conspiration mortelle qui tient la ville entre ses mains.Pris entre une guerre de pouvoirs et des cérémonies occultes, vous n’aurez qu’une seule mission : sauver l’empereur. Serez-vous à la hauteur de la tâche ? Mozart Requiem mêle habilement fiction et faits historiques, donnant vie à sa vision opulente de Prague avec une attention particulière aux détails et en la modelant sur des cartes de la ville datant du XVIIIe siècle. Bien que cette calamité particulière ne se soit pas produite sous le règne de Joseph II, Mozart, ses contemporains et les autres événements clés qui se déroulent sont également tirés de documents historiques. Nous sommes en 1788 et Mozart est à Prague. Il donne la première représentation de son célèbre opéra, Don Giovanni. Les applaudissements qu’il reçoit sont universels, mais très vite les événements qui secouent la capitale de la Bohême vont lui faire oublier la musique. Loin des projecteurs, un terrible complot se trame, visant à détrôner Joseph II, empereur austro-hongrois et bienfaiteur de Mozart. Dépossédé et manipulé, le prodige de la musique se retrouve plongé au cœur d’une grande conspiration ! Avec les meurtres, les intrigues sinistres et les cérémonies occultes qui se déroulent tout autour, seul son génie lui permettra d’aller au fond de ce complot hideux ! Rejoignez Mozart alors qu’il doit trouver son chemin dans le Prague du 18ème siècle, trouver les indices et résoudre le grand mystère. Présenté dans une superbe 3D à la troisième personne, Mozart devra utiliser tout son génie pour découvrir les différents complots, découvrir comment et qui a commis les différents crimes et laver son nom avant d’être accusé de meurtre !

Kairosoft propose un nouveau jeu sur la Nintendo Switch : Forest Camp Story. Il sortira le 25 août dans le monde entier.

Les grands espaces vous appellent ! Créez et gérez votre camping dans ce jeu de gestion. Étudiez votre environnement et déterminez l’endroit idéal pour camper. Les clients viendront planter leurs tentes, prendre des photos et créer des souvenirs inoubliables en un rien de temps. Tout ne sera cependant pas que solitude et tranquillité. Vos campeurs ne manqueront pas de s’amuser grâce à diverses activités comme l’ornithologie, la pêche à la mouche, ou encore l’équitation ! Néophyte en matière de camping ? Aucun problème ! Organisez des visites guidées pour apprendre les rudiments du camping à vos clients, et ils en redemanderont. Si vous vous y prenez bien, des lapins, des écureuils et d’autres adorables animaux vous rendront visite ! N’ayez pas peur de vous diversifier et d’agrandir votre entreprise. Ouvrez des magasins de camping dans les villes voisines pour gagner davantage d’argent et attirer plus de clients. Rendez vos articles populaires, et qui sait ? Vous éveillerez peut-être la passion du camping dans tout le pays… Répondez à l’appel de la nature et aménagez le camping de vos rêves !

L’éditeur indépendant Versus Evil, en partenariat avec le studio de développement indépendant Drop Bear Bytes, a annoncé aujourd’hui qu’il publiera Broken Roads sur Nintendo Switch en 2023.

Broken Roads est un RPG narratif qui mêle exploration, combats stratégiques au tour par tour et choix philosophiques significatifs, le tout dans un nouvel environnement post-apocalyptique australien.

Né de la passion pour les jeux de rôle classiques sur ordinateur, Broken Roads propose une histoire riche et captivante dans laquelle les joueurs devront se frayer un chemin à travers une Australie dévastée du futur. Mêlant des éléments traditionnels et inédits des jeux de rôle à un système sans classes qui propose des options de développement de personnage presque illimitées, Broken Roads fait découvrir aux joueurs un système de moralité original : la Boussole morale. Grâce à cette fonctionnalité, les options de dialogue et les décisions de quêtes influencent (et sont influencées par) les tendances philosophiques d’un personnage.

Success Corporation a annoncé le développement d’Hakoniwa Bokujou Hitsuji Mura sur Nintendo Switch. La sortie est prévue pour le 10 novembre 2022 au Japon.

Bien qu’elle ne soit pas un grand nom en Occident, la série Hitsuji Mura existe depuis 2003. Il n’y a eu qu’un seul épisode sur une plateforme Nintendo auparavant, à savoir Hakoniwa Seikatsu Hitsuji Mura DS (pour DS) en 2008. Hakoniwa Bokujou Hitsuji Mura est un remaster haute définition de Youkoso Hitsuji Mura Portable – un titre PSP de simulation de vie agricole de 2009 -.

Golazo! 2 arrivera sur Nintendo Switch le 1er septembre via l’eShop.

Bratz : Flaunt Your Fashion a été annoncé aujourd’hui et il sera bientôt disponible sur Nintendo Switch. Dans ce jeu d’aventure, vous contrôlez différents personnages, vous parlez à des gens, vous relevez des défis et débloquez des objets pour personnaliser votre personnage.

Kofi Quest arrive enfin sur Nintendo Switch la semaine prochaine, l’éditeur HypeTrain Digital et le développeur Loftur Studio l’ont confirmé aujourd’hui. Le jeu sera disponible le 25 août 2022. Le jeu a été annoncé sur Switch en 2019. Les fans ont pu aider à lui donner vie en apportant leur soutien sur Kickstarter. Vous contrôlerez Kofi, un personnage de jeu vidéo faible, paresseux et malchanceux qui sera suivi par un groupe de personnages intéressants (et pathétiques) l’aidant à vivre une grande aventure.

Le RPG d’action gothique Black Witchcraft sortira sur Nintendo Switch, selon l’éditeur Crest et le développeur QuattroGear. Bien qu’il soit initialement lancé sur PC le 9 septembre, ses débuts sur console auront lieu à une date ultérieure.

Beacon Pines a reçu une date de sortie et devrait être lancé sur Switch la semaine prochaine, ont confirmé l’éditeur Fellow Traveller et le développeur Hiding Spot Games. La sortie est prévue pour le 22 septembre 2022. Beacon Pines a été confirmé pour la première fois sur Nintendo Switch au début de l’année dernière. Le jeu a avancé dans son développement après avoir été financé avec succès sur Kickstarter.

DÉCOUVREZ LA VÉRITÉ Il se passe quelque chose d’étrange au vieil entrepôt… et Luka et ses copains semblent être les seuls à l’avoir remarqué. Sortez en douce la nuit, faites-vous de nouveaux amis, découvrez des secrets bien cachés et récupérez des mots qui changeront le cours du destin !

DES AMULETTES POUR RÉÉCRIRE LE PASSÉ Tout en aidant Luka à enquêter sur les événements étranges qui se trament à Beacon Pines, vous obtiendrez des amulettes d’or spéciales, chacune gravée d’un mot. Utilisez-les à des moments clés de l’histoire pour remplacer un mot manquant et changer radicalement la suite des événements.

DES CHEMINEMENTS DIFFÉRENTS En tant que lecteur du livre, vous parcourrez les points clés de l’intrigue en vous servant de la « Chronique » : une arborescence interactive de l’histoire qui développe différents embranchements en fonction de vos choix. Explorer un groupe d’événements peut débloquer de nouvelles amulettes à utiliser sur un autre embranchement, vous obligeant à passer d’une version de l’histoire à une autre pour espérer mettre au jour les mystères qui se trament au cœur de Beacon Pines.

Nous avons entendu parler pour la première fois de la venue de Jack Move sur Nintendo Switch en mai de cette année, mais nous n’avions pas de date de sortie à ce moment-là. Nous savons maintenant que le jeu sortira le 20 septembre 2022.

Jack Move est un JRPG qui présente un mélange unique d’histoire cyberpunk, de batailles au tour par tour et de pixel art moderne. Incarnez Noa, une hackeuse vigilante qui se retrouve plongée dans un monde de meurtres, d’enlèvements et de recherches obscures après la disparition de son père. Endossez le rôle de Noa : Une jeune pirate informatique de Bright Town. Alors que la méga-corporation Monomind enlève son père, Noa n’a d’autre choix que de le ramener avant qu’il ne soit trop tard. Aidez-la à retrouver son père, car elle se retrouve en chemin. Noa ne sera pas seule dans son voyage. Elle sera aidée par son meilleur ami et planificateur tactique, Ryder, ainsi que par son oncle buveur de Martini et ex-espion d’entreprise, Guin Blakely. Jack Move propose des batailles au tour par tour magnifiquement animées, passionnantes et tactiques. Personnalisez le logiciel de votre Cyber Deck pour changer de rôle au milieu de la bataille, en équilibrant l’attaque, la défense et les buffs. Le choix du logiciel que vous chargez pendant la bataille est la clé de la victoire ! Les mises à niveau matérielles peuvent vous aider à améliorer vos statistiques, augmenter le nombre de logiciels que vous pouvez installer ou donner à Noa des capacités supplémentaires.

Shueisha Games et Ginolabo ont annoncé Soulvars pour les consoles plus tôt cette année, mais nous avons maintenant la confirmation spécifique qu’il est en route pour la Nintendo Switch. Une fenêtre de sortie n’a pas encore été communiquée. Soulvars est un RPG de deckbuilding qui a d’abord été mis à disposition sur mobile. Pour l’édition console, les joueurs peuvent s’attendre à une mise à jour de la mise en page et de l’interface, ainsi qu’à un tutoriel et une localisation améliorés.