Pour le 14eme anniversaire de la série, Level-5 dévoile quatre nouvelles images de Inazuma Eleven Great Road.

Annoncé il y a 6 ans maintenant, en 2016, sur Nintendo 3DS, smartphone et Nintendo NX/Ps4, initialement prévu pour sortir depuis 2017 et maintes fois repoussé avant d’être fatalement rebooté pour des soucis de qualité, on attend sans plus attendre Inazuma Eleven: Eiyuu-tachi no Great Road ou Inazuma Eleven: La grande voie des Héros (traduction non officielle du titre) pour l’an prochain (2023), si tout vas bien.

Inazuma Eleven Great Road devient « Victory Road » (Eiyuu-tachi no Victory Road). Le jeu suivra l’histoire d’un nouveau collège, et possédera un mode « Chronicle » séparé incluant des personnages d’anciens jeux. De plus, les contrôles tactiles confirmés pour la version Nintendo Switch. Le jeu est officiellement toujours prévu sur Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS et Android.