En décembre prochain, les fans de Yu-Gi-Oh ! pourront découvrir un tout nouveau jeu Yu-Gi-Oh ! sur Nintendo Switch. Il s’agit de Yu-Gi-Oh ! Rush Duel : Saikyou Battle Royale ! Ikuzo ! Go Rush !! et il sortira le 1er décembre au Japon.

Ce nouveau jeu est basé sur la série animée Yu-Gi-Oh ! Go Rush, et permet aux fans de se battre contre les personnages de cette série. Le jeu propose également un mode multijoueur avec des modes locaux et en ligne, mais aussi un mode Ranked Match. Yu-Gi-Oh ! Rush Duel : Saikyou Battle Royale ! Ikuzo ! Go Rush !! sera disponible en deux éditions :

une édition standard (uniquement numérique), qui peut être jouée gratuitement. Elle comporte tous les éléments de base du jeu « complet » ;

une édition spéciale (en physique et numérique), vendue respectivement 6 600 Yen et 5 500 Yen. Les exemplaires de première impression en physique sont accompagnés de 3 cartes rares et puissantes : Greystorm Reverie, Magician’s Valkyria et Heavy Storm (toutes des cartes Secret Rare).

Mais ce n’est pas tout : les exemplaires au détail de l’édition spéciale sont également accompagnés d’une carte à gratter qui permettra aux joueurs de participer à une campagne spéciale. 1 000 heureux gagnants pourront mettre la main sur une carte spéciale : Le Dragon Secret aux Yeux Bleus Ver. Spéciale BLEU !