Nouvelles actualités : JCC Pokémon, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, et lieu de l’évènement de l’année prochaine.

Les Championnats du Monde Pokémon 2022 s’achèvent sur les nouvelles enthousiasmantes que Tsunekazu Ishihara, Président de The Pokémon Company, a annoncées lors de la cérémonie de clôture de l’évènement. Outre le retour d’une mécanique de jeu classique du Jeu de Cartes à Collectionner et des nouvelles sur Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, M. Ishihara a également annoncé le lieu des Championnats du Monde Pokémon 2023 !

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui ouvre cet article, les Pokémon-ex reviennent avec la série Écarlate et Violet du JCC Pokémon. Les Pokémon-ex apparaîtront à chaque stade d’Évolution, en tant que Pokémon de base, de Niveau 1 ou de Niveau 2. Ils ont des PV élevés, des attaques et des talents puissants, et rapportent deux cartes Récompense à l’adversaire lorsqu’ils sont mis K.O. Ces Pokémon ont le pouvoir de renverser le cours d’un combat en un clin d’œil ! Les Pokémon-ex feront naître toutes sortes de nouvelles stratégies lorsque les joueurs et joueuses adapteront leurs decks pour exploiter (et contrer) ces nouvelles cartes.

Préparez-vous au combat lorsque vous explorerez la région de Paldea dans les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet à venir, car le Stade de Combat ne manquera pas de compétition acharnée ! Si vos talents au combat le permettent, vous rejoindrez peut-être d’autres joueurs et joueuses l’année prochaine aux Championnats du Monde Pokémon 2023 à Yokohama, au Japon. Ce sera la première fois que les Championnats du Monde Pokémon auront lieu au Japon. Cela promet d’être un évènement incroyable !

Pour plus de détails sur toute l’effervescence des Championnats du Monde Pokémon 2022, visitez le site Web officiel des Championnats du Monde (site Web en anglais).