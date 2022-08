Paris, France – 22 août 2022 – Red Art Games est fier d’annoncer la prochaine sortie mondiale de Nuclear Blaze sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Dernier jeu en date de Sébastien Bénard, créateur de Dead Cells, titre aussi bien acclamé par la critique que par le public, Nuclear Blaze est porté sur consoles par Red Art Games. La version dématérialisée sortira début d’année prochaine, tandis que les éditions physiques seront annoncées à une date ultérieure.

“Travailler avec Red Art Games a été un immense plaisir”, déclare Sébastien Bénard, le célèbre lead designer de Nuclear Blaze. “Je suis pleinement conscient que c’est exactement le genre de déclaration que tout le monde attend dans un communiqué de presse, mais c’est le cas. L’équipe a fourni un travail minutieux de grande qualité, et a rendu possible le portage de Nuclear Blaze sur consoles.”

À propos de Nuclear Blaze

Un énorme incendie fait rage et vous êtes envoyé sur place pour l’arrêter. Jusque là, rien d’extraordinaire pour un pompier surentraîné et expérimenté comme vous. Héliporté au cœur de cette fournaise infernale, vos objectifs principaux sont de contenir l’incendie, d’enquêter sur ses causes et de chercher des survivants.

La découverte inattendue d’une base militaire secrète va cependant venir contrecarrer vos plans. Découvrez la vérité derrière l’existence du Site 16 et de A-█████. L’accès à cette information pourrait cependant nécessiter les autorisations ████ et ██…

Nuclear Blaze est un jeu d’action en 2D dynamique dans lequel le joueur prend le contrôle d’un pompier expérimenté largué au milieu d’un incendie colossal. En plus de tenter de garder le brasier sous contrôle à l’aide de son fidèle tuyau, le héros doit mener l’enquête sur les causes de la catastrophe. Afin de mener à bien cette mission périlleuse, le joueur peut compter sur l’agréable prise en main et les mécaniques de gameplay pointues conçues par Sébastien Bénard, le lead designer de Dead Cells.

En plus du mode de jeu principal, Nuclear Blaze inclut également le Kid Mode conçu pour les joueurs les plus jeunes (à partir de 3 ans). Ce mode dispose de ses propres – et plus faciles – niveaux, un héros immortel, une jouabilité simplifiée (avec visée automatique) et une tonne d’hélicoptères et de camions ! La version console de Nuclear Blaze comprend également le mode “Hold my Beer” ajoutant des zones cachées dans tous les niveaux ainsi que de nouvelles menaces qui imposent une approche plus précise et tactique. Sur consoles, les joueurs bénéficieront de l’expérience Nuclear Blaze complète !

Spécificités

Un jeu de pompier en 2D unique,

Une jouabilité et des mécaniques de jeu fluides,

De magnifiques graphismes en pixel art,

Des paramètres de difficulté finement ajustés

Un Kid Mode avec une jouabilité et des niveaux spéciaux créés pour les plus jeunes joueurs,

Des chats cachés à sauver.