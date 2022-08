BPM est une sorte de FPS rythmé où il faut tirer, sauter et esquiver au rythme d’une bande-son de rock épique. Plongez dans un donjon généré au hasard où une note manquée peut entraîner votre mort.

Playtonic va sortir le FPS de rythme-action BPM : Bullets Per Minute sur Nintendo Switch. La sortie du jeu est prévue pour le 8 septembre 2022 pour $24.99.

Combattez comme une puissante Valkyrie pour empêcher les forces des enfers d’envahir le monde d’Asgard.

Confort de jeu

Dans BPM, toutes vos actions et les actions de vos ennemis sont liées au rythme de la musique. Vos ennemis exécutent une séquence d’attaques ressemblant à une danse sur un opéra rock épique. Le BPM est inspiré des tireurs rétro des années 90. C’est rapide, frénétique et rythmé. Vous pouvez faire un double saut, une course, un saut de fusée et un saut de lapin pour échapper à vos adversaires.

Votre objectif est d’atteindre la fin des donjons générés aléatoirement, en collectant différentes armes, capacités et objets à chaque fois que vous jouez. Ces armes et capacités peuvent changer radicalement votre façon de jouer, rendant chaque partie unique.

Vous devez vaincre 7 boss pour atteindre le boss final. Chaque boss se déplace et attaque d’une manière unique que vous devez apprendre à exploiter si vous voulez réussir. Certaines attaques vous obligent à sauter par-dessus des étendues de lave, certaines pour esquiver des projectiles rapides, d’autres pour tenir un rythme.

Fonctionnalités :

Tirez, sautez et esquivez en rythme tout en combattant des hordes d’ennemis.

Combattez des boss puissants dans des batailles de boss difficiles qui vous pousseront à bout.

Explorez les donjons générés aléatoirement.

Choisissez parmi 5 personnages différents avec des forces et des faiblesses uniques.

Maniez un puissant arsenal d’armes, toutes ayant un comportement différent pour tirer et recharger au rythme de la bande sonore.

Combattez un large éventail d’ennemis, chacun avec des comportements rythmiques uniques.

Devenez surpuissant et tirez des roquettes de fusil de chasse tout en volant dans les airs.

Utilisez des capacités qui modifient radicalement la façon dont vous jouez au jeu, de la téléportation aux boulons gelés.

Équipez votre personnage de plus de 40 objets qui lui donnent un aspect unique et intéressant.

Découvrez une bande originale d’opéra rock épique.

Modes de défi pour un confort de jeu supplémentaire.