Les célébrations du 1er anniversaire de Pokémon UNITE sont toujours en cours, avec un nouveau mode de jeu, une nouvelle carte et l’ajout de nouveaux Pokémon pour célébrer le premier anniversaire de la version mobile de Pokémon UNITE !

Prenez votre envol avec la nouvelle carte les Ruines Célestes de Théia (à partir du 2 septembre)

Les parties classées et normales se dérouleront dans les nouvelles Ruines Célestes de Théia, avec des visuels mis à jour et de nouveaux Pokémon sauvages. Battez Regieleki sur la voie du haut pour gagner un allié qui vous aidera à attaquer les objectifs de votre adversaire, tandis que Regirock, Regice ou Registeel apparaîtront au hasard sur la voie du bas. L’effet obtenu par l’équipe qui vaincra ces trois Pokémon sera différent, permettant aux batailles de se dérouler de manière nouvelle et variée.

Rayquaza apparaîtra également au centre de l’arène pendant les deux dernières minutes du combat et accordera un bouclier temporaire à l’équipe qui le vaincra. Tant que ce bouclier est actif, votre puissance d’attaque et votre vitesse de marquage des buts seront augmentées, ce qui rendra vos tentatives de marquage impossible à bloquer.

De nouveaux Pokémon jouables disponibles tout au long du mois de septembre (du 2 septembre au 13 octobre)

Trois Pokémon supplémentaires seront jouables en septembre :

– Vendredi 2 septembre : Mew

– Jeudi 15 septembre : Dodrio

– Mardi 29 septembre : Cizayox

De plus, dans le cadre du Défi de la fresque de Mew, les joueurs peuvent collecter six fragments du mur pendant la période de l’événement pour obtenir gratuitement le Permis Unité de Mew.

De puissants challengers se dressent devant vous dans les Combats des Légendes (du 9 septembre au 7 octobre)

Les personnages préférés des fans, Tarak, Cynthia, Cornélia, Roy et Leaf, apparaîtront de manière aléatoire dans ce nouveau mode de jeu et vous défieront au début des Combats Unités. Les joueurs peuvent également utiliser des Tickets des Légendes pour affronter Léon et son équipe !

Campagne d’invitation d’amis (du 15 septembre au 7 octobre)

Invitez un ami à jouer à Pokémon UNITE et vous recevrez tous deux des récompenses ! Le joueur qui a invité un ami peut recevoir une boîte aléatoire qui peut contenir des Tickets Holo-Costume, des Récompenses d’Énergie ou d’autres récompenses pour améliorer son expérience, tandis que l’ami invité peut obtenir un Holo-costume Cozy pour Flagadoss après avoir utilisé un code d’invitation et gagné un certain nombre de matchs classés.