Aquiris a annoncé Horizon Chase 2, la suite de son jeu de course d’arcade à succès. Le jeu fera ses débuts sur Apple Arcade le 9 septembre, et les versions pour consoles suivront en 2023. Selon Aquiris, le titre à venir comportera un mode multijoueur en ligne pour tous les modes de jeu et améliorera considérablement le jeu original à tous égards.

Le concepteur principal Matheus Cunegato a déclaré à propos de l’annonce d’aujourd’hui : « Notre principal objectif pendant le développement d’Horizon Chase 2 était d’écouter les commentaires des joueurs sur le premier jeu. La communauté nous soutient depuis plus de 7 ans, et leur amour pour la franchise mérite un nouveau jeu mettant en œuvre autant d’améliorations et de changements demandés que possible, ainsi que l’ajout de nouvelles fonctionnalités que notre équipe était impatiente de créer. »

Vous pouvez jouer à chaque mode de jeu dans des courses en ligne avec vos amis. Constituez un équipage avec d’autres joueurs pour progresser ensemble ou affrontez des joueurs du monde entier en tête-à-tête. Où que vous soyez, il est toujours temps de s’amuser sans fin dans une nouvelle ère de la course d’arcade. Faites la course sur 55 circuits répartis dans 5 pays du monde entier dans un style artistique unique, entièrement en 3D, et débloquez 10 voitures. Des couleurs vibrantes de chaque paysage aux conditions immersives des différents temps, le tout agrémenté d’une bande-son palpitante réalisée par le compositeur de Top Racer, Barry Leitch, ce jeu fait passer l’expérience de la course d’arcade au niveau supérieur. De nouveaux horizons vous conduiront vers la beauté d’un voyage visuel sans retour, époustouflant et invitant. En visitant le Garage Shop, les joueurs pourront facilement personnaliser plusieurs parties de leurs voitures, en choisissant parmi une grande variété d’options pour qu’elles soient le plus à leur goût possible. Collectionnez de nouveaux objets cosmétiques et améliorez vos statistiques tout au long du World Tour. Faites la course dans différents modes de jeu et continuez à obtenir de nouvelles récompenses visuelles. Gagner n’a jamais valu autant la peine. Horizon Chase 2 est né pour être un jeu en constante évolution, avec des événements dynamiques qui vous inviteront à affiner vos compétences et à montrer vos montures. Les mises à jour majeures apporteront de nouvelles récompenses, le mode Terrain de jeu offrira un tout nouveau défi tous les deux jours, le mode Tournoi défie les joueurs d’être les meilleurs dans des collections de plusieurs courses modifiées du mode World Tour. Les deux modes peuvent être appréciés seul ou en groupe de quatre joueurs maximum. Chaque jour est une excellente raison de revenir et de courir !

Puzzle aventure inspiré de l’armée de figurines que le fondateur de la Chine a construites comme protection pour l’éternité. En utilisant letaoïsme et des tactiques non agressives, le héros basculera entre deux dimensions opposées pour rétablir l’équilibre universel et briser un sort ancien. Une sortie est prévue pour le 20 octobre 2022 sur Nintendo Switch.

Réveillés par l’énergie Tao, nous sommes un soldat désarmé dans les ruines du mausolée construit par l’empereur Qin, entouré de milliers de guerriers qui nous considèrent comme une menace. Mais notre objectif n’est de vaincre aucun d’entre eux, seulement de restaurer l’équilibre des énergies une fois brisées dans ce monde souterrain et de libérer ces âmes piégées de leur malédiction.

Le héros a la possibilité de basculer entre YIN et YANG:

YIN recrée les ruines du mausolée, où les guerriers ne sont que des personnages en terre cuite, et embrasse des valeurs telles que sombre, lent, calme ou fermé. Est la dimension de la pensée logique et où vous définissez votre stratégie et conduisez l’énergie pour créer des murs, activer des pièges ou changer l’environnement à l’aide d’éléments.

YANG, de l’autre côté, recrée l’au-delà de l’empereur. Tous les ennemis sont vivants et il embrasse des valeurs telles que la lumière, la vitesse, active ou ouverte. Est la dimension de l’habileté physique et où la stratégie est exécutée. Vous pourrez courir, vous précipiter, sauter, éviter les attaques ennemies ou collecter des sources pour YIN.

Le jeu fonctionne comme un pendule et trouve l’équilibre à travers une boucle sans fin de changement entre les deux dimensions.

LA CHINE ANCIENNE Le jeu recrée l’esthétique des peintures traditionnelles chinoises et plonge dans les traditions de la dynastie Qin, recréant à la fois la grandeur et les obsessions de l’empereur dans les différents endroits. De la Grande Muraille et des splendides jardins pleins d’arts et de musique à l’unification de la langue ou à l’incendie de livres, un morceau clé de l’histoire chinoise sera recréé.

TOUS LES 8000 SONT UNIQUES Dans le monde réel, la merveille de l’armée de terre cuite de Xi’an est étonnante non seulement parce que son ampleur, mais parce que chaque guerrier est différent. Le jeu reproduit la même essence avec 8 000 ennemis uniques en pixel art, tous différents les uns des autres.

Grâce à un nouveau partenariat entre Ratalaika Games et lightUP, nous sommes sur le point de découvrir Super Sunny Island sur Nintendo Switch. Il sortira partout le 2 septembre 2022 pour 4,99 €.

Super Sunny Island est un jeu de plateforme 2D de style rétro aux niveaux de thématique estivale avec pour vedette une adorable pingouin adoratrice de la nature appelée « Sunny » ! Un jour, Sunny découvrit une nouvelle île regorgeant de vie, de luxuriance et de verdure ! Mais c’était aussi le moment choisi par de vilains pirates pour chercher à piller cette île paisible. Ils construisaient une armée de robots ! Par chance, Sunny avait apporté son pistolet à eau, lequel allait bien lui servir pour arroser les plantes et détremper les pirates.

Explorez librement cette planète mystérieuse, pleine de ressources mais également de dangers. Fabriquez divers outils, construisez des structures et dévoilez tous les moindres recoins de cet astre sauvage en terraformant le paysage, au cours de ce jeu de survie, détendant et hyper mignon. Ankora: Lost Days sortira le 15 septembre sur Nintendo Switch.

Découvrez la planète d’Ankora au cours d’une aventure de survie, pour joueur unique, qui vous proposera des activités d’exploration et d’artisanat. Un conte sur le fait de grandir, de pouvoir compter sur les autres pour affronter les défis et de se reconnecter à la nature. Mûn est une Ranger junior de la Patrouille interstellaire, bloquée sur Ankora, une planète inconnue, après que son vaisseau spatial s’y soit écrasé. Mûn va devoir se fabriquer des outils pour récupérer les ressources nécessaires à son aventure et surmonter les obstacles : rivières, lacs et chutes d’eau, montagnes… Ainsi que de nombreux monstres. Elle apprendra vite à tracer ses propres chemins car Ankora est une planète unique, en constante évolution. Ankora est immense. Explorez librement cette planète mystérieuse, pleine de ressources, mais aussi de dangers. Créez différents outils, construisez des structures et dévoilez tous les moindres recoins de cet astre sauvage en terraformant le paysage dans ce jeu de survie, relaxant et hyper mignon.

Le développeur Rainy Night Creations a annoncé que son puzzle-adventure Innocence Island fera son apparition sur l’eShop de la Nintendo Switch le 15 septembre 2022.

La légende raconte que les trois rayons de lumière dans le ciel sont émis par un prisme qui accorde le bonheur à celui qui l’obtient. Vous n’y avez jamais cru, mais c’est votre dernier recours… Vous ne gardez aucun souvenir des choses que vous pouviez faire auparavant, mais vous serez capable de vous en souvenir par l’observation et de les refaire. Par exemple, vous pouvez sauter après avoir vu un singe le faire ou manier une épée après avoir vu quelqu’un l’utiliser pendant un combat. Innocence Island vous permet de jouer de manière pacifique et respectueuse ou de choisir une voie violente et destructrice. Le jeu évoluera en fonction de vos choix, alors choisissez judicieusement ! Observez les habitants et les animaux qui vous entourent pour récupérer certaines capacités comme la pêche, la forge ou encore les techniques de combat de vos adversaires. Résolvez des énigmes, aidez les habitants et débloquez des souvenirs passés.

Sclash est un jeu de combat de samouraïs remplit de tension où un coup = un mort. Incarnez un samouraï expérimenté et affrontez vos adversaires dans des combats épiques où chaque mouvement compte. Gérez votre endurance, respirez et prenez votre temps pour asséner un coup mortel. L’éditeur Just for Games et le développeur Bevel Bakery ont annoncé qu’ils allaient porter le jeu de samouraïs en 2D Slcash sur la Nintendo Switch en 2023.