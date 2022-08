Compilant 13 jeux TMNT iconiques, la collection de KONAMI renferme des améliorations du gameplay et des documents de développement inédits couvrant plusieurs décennies de lore TMNT

Konami Digital Entertainment B.V. a le plaisir d’annoncer aujourd’hui que Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection est désormais disponible. En collaboration avec Nickelodeon, treize jeux issus des archives de KONAMI de titres TMNT rétro 8-bit, 16-bit et arcade ainsi que leurs versions japonaises* rassemblent Leonardo, Donatello, Raphael et Michelangelo sur consoles et PC.

The Cowabunga Collection va plus loin que les batailles acharnées contre les acolytes de Shredder et s’enfonce davantage dans les égouts pour mettre en lumière des documents de développement inédits, des concept arts et des croquis tout droit sortis de la crypte TMNT de KONAMI.

Les joueurs peuvent ainsi découvrir la Planque des tortues : un musée virtuel qui expose tout ce qui concerne TMNT. Dans ce musée, ils ont la possibilité d’écouter des musiques de jeu rétro et de se laisser emporter par la nostalgie, d’explorer le processus créatif derrière les titres avec des croquis montrés pour la première fois au public, et de consulter des manuels de jeu originaux minutieusement restaurés.

Pour être en accord avec son temps, la collection intègre diverses fonctionnalités améliorant le confort telles que la sauvegarde instantanée et le rewind. Une nouvelle fonction permet également de laisser le jeu progresser de lui-même dans les niveaux pour passer des étapes difficiles avant de reprendre le contrôle. En complément, des modes de bataille amusants ont été ajoutés afin de pimenter les niveaux familiers.

Des guides stratégiques sont également inclus dans cette collection pour aider les joueurs à passer à la vitesse supérieure. La localisation des power-ups cachés est désormais à portée de main. Ne pas être capable de finir la mission sous l’eau du jeu TMNT pour NES ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir !

Cette collection intemporelle de treize classiques originaux donne à Shredder, au Clan Foot, à Bebop et à Rocksteady un nouvel aperçu de la façon dont l’adaptation par KONAMI des héros carapacés a défini les standards du beat’em up et des jeux d’action. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection comprend :

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

*11 versions japonaises au total – il n’y a pas eu de version japonaise pour TMNT (Arcade) et TMNT: Tournament Fighters (NES)

​**Titres avec des fonctionnalités en ligne : TMNT (Arcade), TMNT: Turtles in Time (Arcade), TMNT: The Hyperstone Heist, TMNT Tournament Fighters (Super Nintendo)