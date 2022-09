Londres, Royaume-Uni, le 1er septembre 2022 – À la suite de la publication de mystérieux clichés sur les réseaux sociaux officiels de Pokémon, The Pokémon Company International a révélé de nouvelles informations sur un Pokémon récemment découvert dans la région de Paldea dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet : Tag-Tag, le Pokémon Singe Venin. Regardez la vidéo révélant pour la première fois l’existence de Tag-Tag, ainsi que la nouvelle bande-annonce de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet :

Tag-Tag

Tag-Tag est un Pokémon lunatique et tatillon. Il ne vit pas en meute et préfère vagabonder en solitaire. On le retrouve sans cesse impliqué dans des disputes territoriales avec d’autres Pokémon. Tag-Tag utilise sa salive toxique (dont la couleur change selon son alimentation) pour attaquer ses ennemis en leur crachant dessus, ou en les griffant après avoir enduit ses doigts de salive.

À la tombée de la nuit, ce Pokémon nocturne lèche ses mains et ses doigts pour les recouvrir de poison, puis il se sert de ses membres ainsi enduits pour dessiner des motifs sur les arbres de son territoire. La salive toxique avec laquelle il peint paralyse les Pokémon Insecte, qui sont attirés par le parfum doux et enivrant de cette substance.

Catégorie : Pokémon Singe Venin​

Type : Poison / Normal​

Taille : 0,7 m

Poids : 27,2 kg

Talents : Délestage / Toxitouche​

Tag-Tag apparaîtra dans les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, qui sortiront le 18 novembre 2022 exclusivement sur Nintendo Switch.