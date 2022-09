Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 6.9.0.

■ Ajout de nouvelles aptitudes pour une héroïne légendaire et une héroïne mythique

Parmi les héros apparaissant dans les focus « Remix héros légendaires et mythiques », Julia, Croisée lumineuse, et Sothis, Jeune fille du trône, obtiennent de nouvelles aptitudes.

○ Nouvelles aptitudes

・ Aptitude B

Ombre et lum. II

Inflige Atq/Vit/Déf/Rés -5 à l’ennemi, neutralise les malus de l’unité et les bonus dont l’ennemi bénéficie grâce à des aptitudes comme Prudence ou Ralliement, et désactive les aptitudes pour lesquelles les dégâts sont calculés avec la Déf ou la Rés (la valeur la plus faible) pendant le combat. Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・Aptitude C

Menace Atq/Rés

En début de tour, si l’unité se trouve à 4 cases ou moins d’un ennemi, inflige Atq/Rés -6 à l’ennemi le plus proche jusqu’à la fin de sa phase et confère Atq/Rés +6 à l’unité pendant un tour.

・ Aptitude spéciale

Sirius +

Délai : 2

Neutralise les effets qui infligent compteur +X à l’unité. Si l’aptitude spéciale se déclenche, augmente les dégâts à hauteur de 35 % de la Vit de l’unité et rend des PV à hauteur de 35 % des dégâts infligés. Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・Aptitude B

Contre protégé 3

Neutralise les effets empêchant l’unité de riposter pendant le combat.

Non compatible :

Julia, Croisée lumineuse, et Sothis, Jeune fille du trône, auront de nouvelles armes à améliorer en même temps. Consultez la section intitulée « Nouvelles armes et améliorations » pour en savoir plus.

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

○ Ajout de nouveaux événements souvenir.

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 6.9.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 9 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 9 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/10/2022 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 9 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 6.9.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 8 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 6.9.0.

■ Nouvelles armes et améliorations

Au rang 5★, le héros suivant pourra obtenir une nouvelle arme qui lui sera réservée.

Griffe tempête

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Haar, Sombre tempête

・ L’arme ci-dessus peut être améliorée dans l’atelier d’armement après avoir été obtenue.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes pourront être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Vague sublime

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Sothis, Jeune fille du trône

Piques noires T

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Lysithea, Élève sérieuse

Lune Gradivus

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Dimitri, Roi de Faerghus

Livre saint Naga

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Julia, Croisée lumineuse

Fleur Hauteclaire

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Edelgard, Imp. d’Adrestia

Vent de Parthia

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Claude, Roi d’Almyra

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Mise à jour de Duels d’invocateurs

○ Vous pourrez augmenter votre niveau de faveur jusqu’à atteindre 2 300.

Cela sera mis en place à partir de la saison commençant le 13/9/2022 7:00(UTC).

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Ajout des boutons « Changer équipes » et « Garder équipes » dans la fonctionnalité « Création auto ».

Vous pouvez désormais utiliser la fonctionnalité « Bénir (si possible) » avec « Garder équipes » pour conférer des bénédictions sans avoir à changer d’équipe ni quoi que ce soit d’autre. Si vous utilisez l’option « Garder équipes » de cette manière sur une équipe aux aptitudes verrouillées, celle-ci ne sera pas déverrouillée.

○ Affichage d’une notification sur l’écran d’accueil dans les trois jours précédant le début de la prochaine saison si les conditions suivantes sont remplies :

・ Un héros est placé dans l’emplacement supplémentaire de votre équipe de défense, mais vous ne pourrez plus vous servir de cet emplacement étant donné que vous passerez au rang inférieur lors de la saison suivante.

・ Votre niveau de fort (D) baissera étant donné que vous passerez au rang inférieur lors de la saison suivante.

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Catapulte (A/D) : niveau 10

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « La chute d’Oliver » de Fire Emblem: Radiant Dawn et « Reflets lumineux » de Fire Emblem Fates.

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Seth, Chevalier côtier

・ Boss (brigands), Criminel notoire

■ Autres modifications

○ Affichage d’une notification sur l’écran d’accueil lorsque trois jours ou plus sont passés depuis le début de la saison de l’arène et que vous n’y avez pas encore participé.

Vous pouvez désactiver cette notification dans le menu « Paramètres ».

○ Des ajustements seront apportés à l’affichage des déplacements des héros sur la carte.

Dans certains cas, les héros semblaient se déplacer sur des cases sur lesquelles ils ne devraient pas pouvoir se déplacer à cause des effets de certaines aptitudes comme Obstruction, limitant le déplacement des héros. Par conséquent, les trajectoires de déplacement des héros seront ajustées. Veuillez noter que ce problème concerne uniquement l’affichage des déplacements des héros jusqu’à présent et que les effets des aptitudes fonctionnent correctement. (Il n’y a aucun cas où les héros se déplacent réellement à des endroits auxquels ils ne peuvent pas accéder.)

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.