Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

The Gallery – 17.4GB

Sword Art Online: Alicization Lycoris – 12.3GB

Fantasy Blacksmith – 4.9GB

The Hand of Glory – 4.8GB

Svoboda 1945: Liberation – 4.4GB

Crossroads Inn: A Fantasy Tavern Sim – 3.9GB

No Man’s Sky – 3.1GB

Voice of Cards: The Beasts of Burden – 2.6GB

Haiku the Robot – 2.5GB

Tower Princess – 1.9GB

Justice Sucks – 1.7GB

Paw Patrol: Grand Prix – 1.7GB

Ultra Mega Xtra Party Challenge – 1.4GB

Hokko Life – 1.2GB

Bear and Breakfast – 1.1GB

Potion Permit – 922MB

SongPop Party – 747MB

Bus Simulator City Ride – 655MB

Poly Link – Origins – 564MB

Unichrome: A 1-Bit Unicorn Adventure – 362MB

Catmaze – 261MB

Post Void – 260MB

Last Beat Enhanced – 250MB

Skycadia – 252MB

Game Type DX – 161MB

Puzzle Battler! Mirai – 154MB

Kids: ZOO Puzzle – 127MB

Radical Rex (QUByte Classics) – 114MB

Zumba Blitz – 49MB

Pandaty – 39MB