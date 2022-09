Rotterdam, Pays-Bas, Saint-Ouen, France – 5 septembre 2022 – SOEDESCO, le développeur indépendant Pixel Heart Studio et Just For Games ont le plaisir d’annoncer la sortie ce mois-ci du jeu d’action-aventure à l’ambiance rétro Airoheart.

Inspiré de la saga Zelda et conçu avec des graphismes en pixel-art rappelant l’époque 16-bits, Airoheart est un projet de passion d’une petite équipe de développement australienne ayant eu un succès considérable sur Kickstarter. Les éditions physiques du titre seront disponibles sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X le 30 septembre 2022.

À propos de Airoheart :

Airoheart est un jeu de plateforme à énigmes, basé sur une histoire de haut en bas, avec un combat classique en temps réel, conçu dans un style nostalgique de pixel art 16-bit. Embarquez dans une quête pour sauver Engard et rencontrez des personnages étranges et fascinants, aux histoires uniques et entremêlées. Conquérez des donjons et des boss, chacun avec son propre thème et une difficulté croissante. Pourrez-vous sauver Engard de ce sombre et sinistre complot ?

Caractéristiques principales : Explorez un gigantesque jeu de plates-formes en pixel art au monde ouvert, conçu à la main

Participez à des combats en temps réel inspirés des grands classiques

Découvrez des scènes d’histoire entièrement chorégraphiées et animées

Embarquez pour des quêtes dans cet hommage aux jeux d’aventure classiques