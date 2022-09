Quand des cambrioleurs pénètrent dans la maison des McClean, Dusty doit se rebeller pour protéger sa famille. Malheureusement, son héroïsme attire l’attention de FamilyCorp ; au cours d’une bagarre avec l’équipe de garantie, Dusty est envoyé valser dans la télévision du salon. Coincé dans une dimension télévisuelle, Dusty doit se cacher, pirater, et aspirer tout ce qui traîne sur le chemin qui le mènera à la liberté. Unissez vos forces avec l’esprit combatif, Sexy McClean, développez des capacités mortelles pour vaincre FamilyCorp… et sauvez sa famille ! JUSTICE SUCKS sortira ce jeudi 8 septembre pour 19,99 €.

Le monde de Skycadia est envahi par les pirates du ciel – et il y a du profit à faire! Envolez-vous et collectez des primes en abattant les scélérats dans cette aventure de vol légère. Skycadia arrive ce même jeudi 9 septembre pour 19,99 € sur la boutique en ligne (eShop) de la console hybride de Nintendo.

RedDeerGames a annoncé que son prochain jeu, To Leave (un puzzle platformer développé par Freaky Creations) sortira cette semaine dans le monde entier. Pour être plus précis, il sera lancé le 8 septembre au Japon, et le 9 septembre en Europe et en Amérique du Nord.