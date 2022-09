Ladies and gentlemen ! Petits et grands, bienvenue au Circus Electrique ! Le chapiteau du jeu de Saber Interactive s’installe sur la Nintendo Switch. Quand on sait que ce sont les mêmes qui sont derrière un jeu comme The Witcher 3, on ne peut qu’être enthousiaste à l’idée de voir le nouveau spectacle du studio américain. Alors, est ce que cela vaut la peine de prendre un ticket pour découvrir le show du Circus Electrique ?

En piste !

L’aventure du Circus Electrique commence à Londres à la fin du 19ème siècle. Mais pas n’importe quel Londres ! Nous évoluons dans la capitale britannique en version steampunk. Bien que nous ne soyons qu’à la fin du 19ème siècle, de nombreux habitants utilisent une technologie très évoluée grâce à FUMEE, l’entreprise du célèbre Eli Edwards.

Le Circus Electrique vient d’ouvrir à nouveau ses portes après une dizaine d’années d’absence due à un incident tragique. Mais lorsque le fameux pilier électrique du cirque fut activé, le chaos s’installa dans la capitale. De nombreux Londoniens sont devenus fous, attaquant très violemment toute personne à vue. Les journaux leur ont donné un nom : les Abominables.

Alors qu’elle était venue pour couvrir l’ouverture du Circus Electrique, Amélia, journaliste et nièce du maître de piste du cirque, va mener l’enquête. Très vite, les soupçons se tournent vers Eli Edwards et ses machines qui semblent rendre fous leurs utilisateurs. Aidée par des artistes du cirque, Amélia va tout faire pour éclaircir le mystère et, peut-être, rendre la raison aux habitants de Londres.

Darkest Circus

Si on doit comparer Circus Electrique à un autre jeu, Darkest Dungeon apparaît comme une évidence. Qu’il s’agisse du système de combat ou de la partie gestion, les deux jeux sont très similaires. Vous ne connaissez pas Darkest Dungeon ? Alors laissez-moi vous expliquer.

Dans votre cirque, qui fait office de QG, vous pourrez recruter, soigner et améliorer vos artistes. Depuis ce même endroit, vous partirez à la découverte des quartiers de Londres remplis d’Abominables. Vos artistes seront donc aussi des combattants. Tout comme dans Darkest Dungeon, il vous sera possible de former un groupe de 4 combattants qui possèdent chacun une affinité plus ou moins importante avec une place bien précise. En fonction de la position de vos personnages, il vous sera possible, ou non, d’utiliser certaines compétences. Ces compétences peuvent elles aussi affecter une ou plusieurs positions adverses en particulier.

Il vous faudra donc choisir judicieusement les membres de votre groupe en fonction de leur position et de leurs capacités. Mais même si vous avez bien préparé la composition de votre équipe, l’adversaire peut faire changer de place vos personnages et mettre à mal votre stratégie. Dans ce cas, il faudra s’adapter ou alors modifier les positions de vos alliés.

Mais évidemment, Circus Electrique n’est pas un simple copier-coller de Darkest Dungeon. Vos artistes sont des combattants, certes, mais des artistes avant tout ! En plus des attributs de combat tel que la précision, l’esquive et autres, vos personnages ont quatre attributs artistiques. Ces attributs vous serviront pour créer les spectacles de vos cirques.

Show must go on

Eh oui ! Malgré le chaos dans la ville de Londres, le Circus Electrique continue de tourner ! Pendant que des artistes combattent les Londoniens devenus fous, d’autres font le show. Pour ce faire, vous débloquerez des spectacles au fur et à mesure. Plus les spectacles rapportent de récompenses, et plus il sera difficile de les réaliser. Le spectacle ne sera possible qu’à la condition d’atteindre les 4 valeurs artistiques requises en additionnant celles des artistes participants. Mais ce n’est pas la seule chose à prendre en compte. Vos artistes peuvent parfois être des divas. Ils n’apprécient guère que leur numéro soit après celui d’un autre en particulier. Il se peut que la cracheuse de feu déteste se produire en public après un numéro de clown. Mais, inversement, elle peut apprécier se représenter après l’illusionniste. Si au début, l’équation peut paraître simple, cela va rapidement se compliquer lorsque vous aurez débloqué les 15 classes jouables ! En plus de cela, les artistes vont préférer jouer en premier, ou en dernier. Bref, une partie gestion parfois casse-tête mais bien sympathique. Et si vous arrivez à obtenir une belle affinité entre tous les artistes, vous obtiendrez un grand nombre d’étoiles à répartir dans 3 propriétés qui feront que vous obtiendrez plus de récompenses, d’argent ou de renommée pour le cirque.

La renommée est utile pour améliorer les installations de votre cirque. En l’améliorant, vous pourrez recruter de meilleurs artistes, fabriquer de meilleurs objets et soigner plus efficacement vos personnages.

Dévoués à la cause

Dans Darkest Dungeon, la notion de frayeur des personnages joue également un rôle important. Ici, pas de frayeur, même si l’ambiance du jeu est plutôt sombre. Mais à la place, chaque artiste possède une jauge de dévotion, en plus des points de vie. La dévotion peut améliorer la performance des compétences d’un combattant mais également le faire fuir. Cela vaut également pour les adversaires. Dans un combat, il est donc possible de se débarrasser d’un adversaire en lui enlevant tous ses points de vie ou bien en lui enlevant tous ses points de dévotion. Ce sera donc à vous de juger de la meilleure stratégie à adopter.

Une ergonomie extrêmement bien pensée

Cela vous semble peut-être un peu compliqué tout ça ? Ne vous inquiétez pas. Le tutoriel est très bien fait et disponible à tout moment dans le jeu. Dans la quasi-totalité des écrans du jeu, il est possible d’obtenir des informations plus détaillées à la simple pression d’un bouton. Pour couronner le tout, le jeu nous indique constamment les boutons sur lesquels appuyer pour effectuer nos actions disponibles. Le jeu a vraiment été pensé pour les utilisateurs, qu’ils soient novices ou expérimentés.

Autre particularité que nous avons très appréciée : la conservation de nos choix. Par exemple, lorsque vous êtes en train de créer votre spectacle, si vous souhaitez voir les attributs en détail des personnages et que vous revenez sur la création de votre show, les personnages sélectionnés auparavant ne sont pas réinitialisés. Cela peut paraître de l’ordre du détail, mais cela nous fait gagner beaucoup de temps.

Un jeu … électrisant

Malgré un jeu plutôt complexe, il est difficile de lâcher la manette. Un petit côté addictif s’insinue dans notre corps lorsque menons notre troupe d’artistes. De plus, l’ambiance steampunk et l’histoire nous poussent à creuser davantage pour découvrir la source du chaos de la capitale britannique.

Vous avez peur de ne pas être à la hauteur ? Là aussi, pas de souci. Il existe 3 niveaux de difficulté. Mais même en difficulté normale, la tâche ne sera pas des plus aisées.

Vous n’êtes pas encore convaincu ? Vous le serez peut-être alors par ses beaux graphismes et la bande son. Nous voyons à l’écran un mélange de modernité et de rusticité qui correspond à l’époque de notre aventure. En ce qui concerne la bande son, les doublages sont très corrects et la musique nous fait bien penser au cirque.

C’est vraiment à se demander : quel est le défaut du jeu ? En se creusant bien la tête, on peut dire que, parfois, les temps de chargement sont un petit peu long. Mais là, on chipote.

En conclusion, si vous aimez ce genre de jeu, sautez sur l’occasion. A 20 euros sur le Nintendo eShop, cela s’appelle un bel investissement.

Conclusion 8.2 /10 Que dire à propos de Circus Electrique ? Eh bien c'est très simple : nous avons eu beaucoup de mal à trouver des défauts. Le jeu propose un gameplay similaire au célèbre Darkest Dungeon. Circus Electrique mélange brillamment gestion et tactique dans un univers steampunk très plaisant ! Nous ne pouvons que recommander ce jeu qui a été réalisé d'une main de maître ... de piste !

Une ambiance steampunk réussi

Des graphismes très plaisants

Une bande son qui rappelle le cirque

Un gameplay rappelant Darkest Dungeon mais plus abordable

Une ergonomie très bien pensée
La partie gestion de cirque
Des temps de chargement parfois un peu longs

