Letchworth, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 6 septembre 2021 : Blaze Entertainment et Just For Games sont ravis d’annoncer que la nouvelle console portable EVERCADE EXP est désormais disponible à la précommande.

L’EVERCADE EXP est la deuxième console de jeu rétro portable de Blaze Entertainment et continue l’incroyable redécouverte des cartouches physiques et de l’expérience de jeu classique.

Evercade EXP est une nouvelle console portable des fabricants d’Evercade.

Dotée d’une technologie haut de gamme, notamment un écran ips, une recharge usb-c et un module wifi intégré.

Support complet de l’ensemble de la bibliothèque de cartouches Evercade.

Livré avec la cartouche « IREM arcade collection 1 », et 18 jeux CAPCOM intégrés à la console.

Précommandes désormais ouvertes.

La meilleure émulation de sa catégorie avec zéro configuration requise sur tous les jeux.

Evercade EXP disponible le 24 novembre 2022.

La nouvelle EVERCADE EXP entièrement blanche améliore l’expérience de jeu rétro avec une qualité supérieure et des spécifications de performance équivalentes à celles de la console de salon, l’EVERCADE VS. Cela signifie une parité totale à la maison ou en déplacement.

Après l’immense succès de la console portable Evercade en 2020, et suite aux réactions et aux commentaires reçus sur cette console, cet appareil apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités au design et prend en charge la bibliothèque de cartouches Evercade existante, soit plus de 30 collections de cartouches et plus de 300 jeux.

En plus de cela, l’EVERCADE EXP sera livré avec une nouvelle cartouche de la collection « arcade » dans la boîte. « IREM Arcade Collection 1 » apporte 6 jeux classiques du célèbre développeur d’arcade à l’environnement Evercade dans le traditionnel boîtier numéroté, avec un manuel en couleur et une cartouche physique. Les jeux incluent les shooters à succès R-Type et In The Hunt, les titres classiques Moon Patrol et 10 Yard Fight, et les favoris des fans Battle Chopper (Mr Heli) et Lightning Swords.

De plus, l’Evercade EXP comprendra également une collection de 18 jeux du célèbre éditeur Capcom, intégrés directement à l’Evercade EXP. Les jeux seront préchargés et disponibles dès la mise en marche de la console. Un manuel en couleur est également inclus pour cette collection de jeux Capcom.

La liste complète des jeux est la suivante :

1942 (Arcade version)

1943 (Arcade version)

1944 : The Loop Master (Arcade version)

Bionic Commando™ (Arcade version)

Captain Commando™ (Arcade version)

Commando™ (Arcade version)

Final Fight™ (Arcade version)

Forgotten Worlds™ (Arcade version)

Ghouls ‘n Ghosts™ (Arcade version)

Legendary Wings™ (Arcade version)

MERCS (Arcade version)

Street Fighter II’: Hyper Fighting (Arcade version)

Strider (Arcade version)

Vulgus™ (Arcade version)

Mega Man (8-bit)

Mega Man 2 (8-bit)

Mega Man X (16-bit)

Breath of Fire (16-bit)

L’EVERCADE EXP est doté d’un écran IPS haute résolution de 4,3 pouces qui offre une expérience de jeu rétro incroyablement lumineuse et colorée et permet des angles de vue exceptionnels, où que vous soyez. L’écran 800×480 est également recouvert d’une protection en verre trempé pour une vue plus claire et une protection solide.

En plus de l’écran, l’EVERCADE EXP dispose d’un nouveau mode TATE (« ta-té »). La console est conçue pour être tournée de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d’une montre afin de jouer à des jeux orientés verticalement tels qu’ils ont été pensés. Plutôt que d’étirer l’écran ou d’avoir une zone très réduite, le mode TATE permet d’utiliser l’écran comme le développeur original l’avait prévu, ce qui le rend parfait pour les jeux de tir d’arcade et autres. L’EVERCADE EXP dispose de deux boutons sur le côté gauche qui permettent un jeu confortable lors de l’utilisation du mode TATE. Le set complet des commandes de la manette a également été étendu pour inclure les commandes de gâchettes L2 et R2.

La mise à jour de votre console est maintenant plus facile que jamais avec le WiFi intégré de l’EVERCADE EXP. La recharge est également améliorée avec la prise en charge de l’USB-C et la sortie TV mini-HDMI 720p a été repensée pour favoriser la stabilité des câbles.

L’EVERCADE EXP est également sur un pied d’égalité avec les spécifications de la console Evercade VS. Cela signifie que le processeur 1.5Ghz et les 4GB de mémoire intégrée rivalisent avec l’expérience que vous pouvez obtenir avec la console de salon fixe, mais en déplacement.

L’Evercade EXP est compatible avec l’intégralité de la bibliothèque de cartouches Evercade, qui comprend plus de 30 collections et plus de 300 jeux, dont des jeux de console de salon, d’arcade et maintenant d’ordinateur de salon, issus de plus de cinq décennies d’histoire du jeu vidéo. Toutes les collections sont présentées sous forme de cartouche physique avec une boîte de collection et un manuel en couleur.