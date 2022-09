Paris – Le 6 septembre 2022 – L’éditeur de jeux vidéo Microids est heureux d’annoncer aujourd’hui que les éditions physiques pour PlayStation®5, PlayStation®4 et Nintendo Switch du jeu F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch sont désormais disponibles. F.I.S.T. est un jeu d’action en 3D de type Metroidvania prenant place dans un univers diesel-punk, développé par le studio TiGames et édité par le géant Bilibili.

Pour rappel, la Limited Edition est d’ores et déjà disponible et comprend :

Le jeu en version PlayStation®5, PlayStation®4 ou Nintendo Switch

Un SteelBook® exclusif

La bande-originale du jeu (au format digital)

3 lithographies

Une planche d’autocollants

***

À propos de F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Il y a de cela six ans, la Légion a envahi la Ville de la Torche, qui était à l’origine peuplée par des animaux. Depuis, le lapin Rayton, ancien combattant au sein de la Résistance, a mené une vie de reclus. Après l’arrestation arbitraire d’un de ses amis, Rayton décide à nouveau d’utiliser son poing en métal mécanique pour combattre ses oppresseurs. Il était loin de se douter qu’il serait alors embarqué dans un tourbillon de complots impliquant la Légion, la Résistance, et un certain Gang des Rats.

Développé par TiGames à Shanghai, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch est un jeu d’action en 3D de type Metroidvania à l’esthétique diesel-punk unique, et dont le héros est un lapin maniant avec brio un gigantesque poing en métal. De nombreux défis et énigmes vous attendent dans une carte de jeu interconnectée à explorer. F.I.S.T. propose de multiples armes, combos et compétences à améliorer, le tout au cœur d’une expérience de jeu arcade qui mettra votre habileté à l’épreuve. En outre, grâce à l’Unreal Engine 4, le jeu offre aux joueurs une qualité visuelle époustouflante ainsi que des textures riches et détaillées. À sa sortie en version digitale, le jeu a été acclamé par la critique, et affiche toujours aujourd’hui un score Metacritic de 80 sur PC et PS5.

Caractéristiques :

Une carte du monde Metroidvania interconnectée avec plus d’une douzaine de zones avec des thèmes et un level design distinctifs

avec avec des thèmes et un level design distinctifs Une narration profonde axée sur l’inévitable conflit entre les animaux et les machines

axée sur l’inévitable conflit entre les animaux et les machines Une esthétique Dieselpunk unique fusionnant avec le paysage de Shanghai du début du XXe siècle

unique fusionnant avec le paysage de Shanghai du début du XXe siècle Un système de combat de style arcade avec des exécutions et des combos percutants grâce à trois armes multifonctions, chacune ayant son propre design, tant en termes d’apparence ou des avantages et effets qu’elles confèrent

avec grâce à multifonctions, chacune ayant son propre design, tant en termes d’apparence ou des avantages et effets qu’elles confèrent Un système de d’améliorations et de niveaux pour le personnage et l’arbre de compétences permettant d’effectuer de magnifiques combos

pour le personnage et l’arbre de compétences permettant d’effectuer de magnifiques combos D’innombrables puzzles, défis et objets de collection cachés dans ce monde sophistiqué