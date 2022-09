Youropa est ravagée. Vous devez alors utiliser votre compétence unique de marcher sur les murs pour arpenter une étrange cité fragmentée. Votre but est de lui redonner sa gloire passée et de découvrir qui vous êtes vraiment.

3 ans après son annonce, on a enfin des nouvelles du jeu sur Nintendo Switch est une date de sortie: le 6 Octobre 2022.

Vous vous réveillez piégé dans un arbre, sans aucun souvenirs. Vous devez alors explorer une étrange cité fragmentée qui flotte dans le ciel afin de découvrir qui vous êtes et quelle est votre place dans ce monde.

Un gameplay qui met a mal notre conception de la gravité – marchez la tête à l’envers, sur les murs… en faite partout où vous pouvez aller. Vos pied en ventouse vous permettes de coller à n’importe quelle surface.

Des puzzles qui plie l’esprit – Il vous faudra résoudre des puzzles logiques et physiques complexes en utilisant au mieux vos différentes compétences.

Evoluez et Explorez – Apprenez de nouvelles compétences et utilisez les afin d’explorer cette ville en ruine.

Créez votre propre monde – Des éditeur de niveaux, de cartes et de personnages vous permettrons de construire un jeu complètement nouveau en quelques minutes grâce à des outils très simples.

Vous incarnez un « You » (diminutif de Youropéen), un petit humanoïde avec des ventouses à la place des pied qui vous permettent de marcher sur les murs et vous suspendre au plafond. Utilisez vos uniques compétences afin de résoudre des challenges qui évolus constament. Vous ferez face à des puzzles mettant en jeu la physique, des énigmes, des ennemies féroces, des castatrophe naturelle, etc. dans un univers abstrait mais logique qui mettra au défi votre perception de la 3ème dimension.

Enrichissez le jeu en construisant vos propres niveaux, villes et en créant vos propres personnages. Youropa est un jeu construit en utilisant un éditeur extrêmement facile d’utilisation. Débloquez plus de 450 préfabriqués, construisez des niveaux fantastiques ainsi que des aventures entières en reliant vos niveaux entre eux sur la carte.

Youropa est un jeu où il vous faut briser les règles tout en faisant preuve d’originalité et qui vous retournera la tête.