Précédemment, nous avions fait état d’une précommande pour un nouveau jeu Avatar : The Last Airbender. Avatar : The Last Airbender – Quest for Balance semble être un nouveau projet de GameMill Entertainment, qui serait inspiré de Zelda Breath of the Wild.

Malgré tout ce que nous savons apparemment sur ce jeu, il n’a pas encore été annoncé officiellement, mais cela pourrait changer bientôt. @Gematsu et @Lbabinz sur Twitter semblent avoir découvert que le jeu est désormais disponible en précommande sur le site du détaillant canadien PNP Games. Cela semble indiquer que le jeu sera annoncé prochainement, peut-être lors du Nintendo Direct prévu pour septembre ?

Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance pre-orders are going up in Canada. Announcement when? https://t.co/hKXLbBawpc — Gematsu (@gematsu) September 9, 2022